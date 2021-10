4. Liga, Gruppe 3 Auswärtserfolg für Falke Lupfig gegen Bremgarten – Erlind Bytyqi mit Siegtor Falke Lupfig gewinnt am Samstag auswärts gegen Bremgarten 2:1. 19.10.2021, 19.03 Uhr

(chm)

Alle Tore fielen in einer Zeitspanne von nur 4 Minuten: Das Skore eröffnete Dario Incollingo in der 59. Minute. Er traf für Bremgarten zum 1:0. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 59. Minute, als Visar Himaj für Falke Lupfig traf. In der 63. Minute schoss Erlind Bytyqi Falke Lupfig in Führung. Es war der Siegtreffer.

Bei Falke Lupfig gab es vier gelbe Karten. Die einzige gelbe Karte bei Bremgarten erhielt: Andrea Rüppel (88.)

In der Abwehr gehört Falke Lupfig zu den Besten: Total liess das Team 21 Tore in zwölf Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 1.8 Toren pro Spiel (Rang 3).

Falke Lupfig bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit 23 Punkten liegt das Team auf Rang 6. Für Falke Lupfig ist es der zweite Sieg in Serie.

Falke Lupfig spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Mutschellen 3 (Platz 9). Das Spiel findet am 23. Oktober statt (20.00 Uhr, Sportanlage Wynenfeld, Buchs).

Nach der Niederlage büsst Bremgarten zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit zehn Punkten auf Rang 12. Bremgarten hat bisher dreimal gewonnen, achtmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Bremgarten trifft im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel auf FC Mellingen 2a (Platz 13). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 23. Oktober statt (18.00 Uhr, Kleine Kreuzzelg, Mellingen).

Telegramm: FC Bremgarten 2 - FC Falke Lupfig 1:2 (0:0) - Waffenplatz, Bremgarten – Tore: 59. Dario Incollingo 1:0. 59. Visar Himaj 1:1. 63. Erlind Bytyqi 1:2. – Bremgarten: Hakan Kul, Markus Brunner, Florian Lecsko, Yunus Aslan, Kevin Dubach, Shpresim Gutaj, Samuel Zobrist, Andrea Rüppel, Sven Trottmann, Dario Incollingo, Kavilash Arultharan. – Falke Lupfig: Gentjan Gjoli, Betim Bekteshi, Naim Adili, Arton Bekaj, Petrit Ismaili, Erlind Bytyqi, Arianit Bytyqi, Ylle Guri, Betrim Shabani, Arber Shala, Avdulla Ismailaj. – Verwarnungen: 48. Visar Himaj, 66. Betrim Shabani, 70. Ylle Guri, 85. Petrit Ismaili, 88. Andrea Rüppel.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 3: FC Merenschwand 1 - FC Sarmenstorf 2b 2:2, FC Bremgarten 2 - FC Falke Lupfig 1:2, KF Liria - FC Mellingen 2a 3:1, FC Mutschellen 3 - FC Turgi 1b 2:4

Tabelle: 1. FC Villmergen 2b 12 Spiele/28 Punkte (57:24). 2. FC Muri 3 12/28 (43:13), 3. KF Liria 12/27 (51:30), 4. FC Bünz-Maiengrün 1 11/25 (27:13), 5. FC Spreitenbach 1b 12/25 (44:28), 6. FC Falke Lupfig 12/23 (32:21), 7. FC Turgi 1b 12/16 (31:33), 8. FC Merenschwand 1 12/14 (27:35), 9. FC Mutschellen 3 12/12 (27:37), 10. FC Sarmenstorf 2b 12/11 (21:39), 11. FC Niederwil 2 12/10 (14:49), 12. FC Bremgarten 2 12/10 (25:33), 13. FC Mellingen 2a 12/8 (13:26), 14. FC Othmarsingen 2 11/2 (11:42).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 19.10.2021 18:59 Uhr.

