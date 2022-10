4. Liga, Gruppe 4 Auswärtserfolg für Döttingen gegen Schinznach Bad Döttingen behielt im Spiel gegen Schinznach Bad am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 5:3. 30.10.2022, 00.56 Uhr

Den Auftakt machte Giordan Sunzeri, der in der 29. Minute für Döttingen zum 1:0 traf. Ismail Osmani sorgte in der 33. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Döttingen. Stefano Tigano sorgte in der 48. Minute für Schinznach Bad für den Anschlusstreffer zum 1:2.

Gleichstand war in der 53. Minute hergestellt: Ivan Battista traf für Schinznach Bad. In der 73. Minute war es an Carlos Junior Spica Da Cunha, Döttingen 3:2 in Führung zu bringen. Mit seinem Tor in der 75. Minute brachte Ismail Osmani Döttingen mit zwei Treffern 4:2 in Führung.

Dank dem Treffer von Stefano Tigano (84.) reduzierte sich der Rückstand für Schinznach Bad auf ein Tor (3:4). Das letzte Tor der Partie fiel in der 85. Minute, als Giordan Sunzeri die Führung für Döttingen auf 5:3 erhöhte.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Die Abwehr von Schinznach Bad kassiert nicht selten viele Gegentore. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 4.4 (Rang 14).

Mit dem Sieg rückt Döttingen um einen Platz nach vorne. Mit 22 Punkten liegt das Team auf Rang 5. Döttingen hat bisher siebenmal gewonnen, fünfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Döttingen ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Nach der Niederlage büsst Schinznach Bad zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 14 Punkten auf Rang 11. Für Schinznach Bad war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Für Schinznach Bad ist ebenfalls kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Schinznach Bad - FC Döttingen 3:5 (0:2) - Sportplatz Schachen, Schinznach – Tore: 29. Giordan Sunzeri 0:1. 33. Ismail Osmani 0:2. 48. Stefano Tigano 1:2. 53. Ivan Battista 2:2. 73. Carlos Junior Spica Da Cunha 2:3. 75. Ismail Osmani 2:4. 84. Stefano Tigano 3:4. 85. Giordan Sunzeri 3:5. – Schinznach Bad: Kenan Mulic, Kevin Vogelsang, Dzenis Hajrovic, Federico Di Nicola, Mario Patrone, Nico Häusermann, Argjend Guraziu, Mattia Beccarelli, Giuseppe Ambrosio, Stefano Tigano, Ivan Battista. – Döttingen: Fatlind Bytyci, Severin Stutz, Asllan Tafaj, Jaime Keller, Atakan Özkaner, Giordan Sunzeri, Kevin Keller, Guilherme Gomes Pedro, Lucas Arias Da Costa, Ismail Osmani, Carlos Junior Spica Da Cunha. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 4:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 30.10.2022 00:53 Uhr.

