4. Liga, Gruppe 3 Auswärtserfolg für Bünz-Maiengrün gegen Spreitenbach – Manuel Tschamper als Matchwinner Sieg für Bünz-Maiengrün: Gegen Spreitenbach gewinnt das Team am Freitag auswärts 2:1. 21.08.2021, 16.18 Uhr

(chm)

Bünz-Maiengrün geriet zunächst in Rückstand, als Simon Hakverdi in der 7. Minute die zwischenzeitliche Führung für Spreitenbach gelang. In der 26. Minute glich Bünz-Maiengrün jedoch aus und ging in der 70. Minute in Führung. Torschütze war beide Male Manuel Tschamper.

Bei Spreitenbach gab es vier gelbe Karten. Keine einzige Karte erhielt Bünz-Maiengrün.

In der Tabelle steht Bünz-Maiengrün nach dem zweiten Spiel auf Rang 1 (sechs Punkte). Bünz-Maiengrün spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Falke Lupfig. Die Partie findet am 1. September statt (20.15 Uhr, Sportanlage Wynenfeld, Buchs).

Spreitenbach steht mit drei Punkten auf Rang 7. Spreitenbach spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Othmarsingen 2. Die Partie findet am 27. August statt (20.00 Uhr, Falkenmatt, Othmarsingen).

Telegramm: FC Spreitenbach 1b - FC Bünz-Maiengrün 1 1:2 (1:1) - Mittlerzelg, Spreitenbach – Tore: 7. Simon Hakverdi 1:0. 26. Manuel Tschamper 1:1. 70. Manuel Tschamper 1:2. – Spreitenbach: Arian Faruolo, Gentian Gavazaj, Jetmir Qerimi, Besnik Krasniqi, Ahmet Sarican, Francesco Procopio, Elvir Salihu, Agon Haxhija, Remo Ducret, Xhemail Rulani, Simon Hakverdi. – Bünz-Maiengrün: Matthias Landolt, Claude Zürcher, Lukas Schaad, Michael Hochstrasser, Luca Nauer, Joel Schöpf, Tijn Sutmuller, Patrick Meyer, Sergio Lüthi, Timon Obi, Manuel Tschamper. – Verwarnungen: 23. Agon Haxhija, 44. Xhemail Rulani, 61. Arian Gavazaj, 90. Francesco Procopio.

Tabelle: 1. FC Bünz-Maiengrün 1 2 Spiele/6 Punkte (6:4). 2. FC Mellingen 2a 1/3 (1:0), 3. FC Sarmenstorf 2b 1/3 (3:0), 4. KF Liria 1/3 (6:4), 5. FC Falke Lupfig 1/3 (5:3), 6. FC Muri 3 1/3 (2:1), 7. FC Spreitenbach 1b 2/3 (6:4), 8. FC Mutschellen 3 1/0 (0:1), 9. FC Merenschwand 1 1/0 (2:5), 10. FC Turgi 1b 1/0 (1:2), 11. FC Bremgarten 2 1/0 (4:6), 12. FC Niederwil 2 1/0 (3:5), 13. FC Villmergen 2b 1/0 (3:4), 14. FC Othmarsingen 2 1/0 (0:3).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 3 finden Sie auf der Website des AFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 21.08.2021 16:14 Uhr.