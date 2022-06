2. Liga AFV Aussenseiter Wettingen gewinnt gegen Brugg Wettingen hat am Samstag gegen Brugg die Überraschung geschafft: Die zehntplatzierte Mannschaft siegt zuhause gegen das viertklassierte Team, und das gleich mit 3:0. 12.06.2022, 03.48 Uhr

Jacopo Canzian schoss Wettingen in der 47. Minute zur 1:0-Führung. In der 77. Minute baute der gleiche Jacopo Canzian die Führung für Wettingen weiter aus. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Edonis Shabani in der 80. Minute, als er für Wettingen zum 3:0 traf.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Alnord Feta von Wettingen erhielt in der 52. Minute die gelbe Karte.

Wettingen rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Mit 44 Punkten liegt das Team auf Rang 9. Wettingen hat bisher zwölfmal gewonnen, zehnmal verloren und achtmal unentschieden gespielt.

Für Wettingen ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Für Brugg hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 51 Punkten auf Rang 4. Für Brugg war es bereits die vierte Niederlage in Serie.

Für Brugg ist ebenfalls kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Wettingen - FC Brugg 3:0 (0:0) - Stadion Altenburg, Wettingen – Tore: 47. Jacopo Canzian 1:0. 77. Jacopo Canzian 2:0. 80. Edonis Shabani 3:0. – Wettingen: Drini Alabaki, Lars Ostermann, Stefano Imbrogno, Alnord Feta, Giulian Hard, Almedin Qerimi, Hakan Sinani, Albion Veliu, Kevin Bamberger, Davide Caforio, Jacopo Canzian. – Brugg: Raphael Büttikofer, Lars Schwarz, Edison Veseli, Stefan Jovanovic, Jonas Schmidt, Cédric Zürcher, Fabio Berz, Sven Schönenberger, Mike Hüsler, Vlerson Veseli, Malsor Osmani. – Verwarnungen: 52. Alnord Feta.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga AFV:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 12.06.2022 03:44 Uhr.