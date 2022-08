4. Liga, Gruppe 1 Aussenseiter Schönenwerd-Niedergösgen gewinnt gegen Rothrist – Jonathan Ambrosecchia entscheidet Spiel Rothrist lag gegen Schönenwerd-Niedergösgen deutlich vorne, nämlich 2:0 (50. Minute) - und verlor dennoch. Schönenwerd-Niedergösgen feiert einen 3:2-Heimsieg. 27.08.2022, 16.49 Uhr

(chm)

Rothrist ging bis zur 50. Minute mit zwei Toren in Führung. Den Auftakt machte Ali Sahin Ozan, der in der 19. Minute für Rothrist zum 1:0 traf. In der 50. Minute baute Julio Paulino Cardoso den Vorsprung für Rothrist auf zwei Tore aus (2:0).

Die Wende gelang Schönenwerd-Niedergösgen ab der 59. Minute, als Fabian Souto zum 1:2 traf. Es folgte in der 64. Minute der Ausgleichstreffer durch Fabian Souto, ehe Jonathan Ambrosecchia in der 79. Minute der Siegtreffer gelang.

Im Spiel gab es total acht Karten. Bei Schönenwerd-Niedergösgen gab es vier gelbe Karten. Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Rothrist.

Die Abwehr von Rothrist kassiert nicht selten viele Gegentore. Total liess das Team 10 Tore in drei Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.3 Toren pro Spiel (Rang 9).

In der Tabelle verbessert sich Schönenwerd-Niedergösgen von Rang 12 auf 10. Das Team hat drei Punkte. Der erste Sieg der Saison für Schönenwerd-Niedergösgen folgt nach zwei Niederlagen und null Unentschieden. Schönenwerd-Niedergösgen konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Mit dem viertplatzierten FC Gränichen 2a kriegt es Schönenwerd-Niedergösgen im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel mit einem besser klassierten Gegner zu tun. Das Spiel findet am 2. September statt (20.15 Uhr, ZehnderMatte, Gränichen).

In der Tabelle verliert Rothrist Plätze und zwar von Rang 6 auf 11. Das Team hat drei Punkte. Für Rothrist war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Für Rothrist geht es zuhause gegen FC Ljiljan (Platz 9) weiter. Das Spiel findet am 3. September statt (20.00 Uhr, Stampfi, Rothrist).

Telegramm: FC Schönenwerd-Niedergösgen 2 - FC Rothrist 2 3:2 (0:1) - Sportplatz Feld, Schönenwerd – Tore: 19. Ali Sahin Ozan 0:1. 50. Julio Paulino Cardoso 0:2. 59. Fabian Souto 1:2. 64. Fabian Souto 2:2. 79. Jonathan Ambrosecchia 3:2. – Schönenwerd-Niedergö: Burim Bujari, Leonard Morina, Livio Salvatore, Blerim Isenaj, Raffaele Pizzipaolo, Juan Cavenaghi, Elia Scheidegger, Davide Saccullo, Cebrail Sonzamanci, Renzo Rettenmund, Ferdinando Di Pasquale. – Rothrist: Nico Cannarile, Samuel Gentizon, Joel Fernandes Teixeira, Armend Rrustolli, Pascal Nützi, Albijon Salcaj, Jarno Fernandez, Leonardo Antonio Ferreira Costa, Julio Paulino Cardoso, Ali Sahin Ozan, Adnan Cengic. – Verwarnungen: 31. Besnik Hysenaj, 38. Samuel Gentizon, 58. Renzo Rettenmund, 80. Julio Paulino Cardoso, 81. Nicola Nocita, 82. Cebrail Sonzamanci, 92. Fabio Salvatore, 96. Joel Fernandes Teixeira.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 27.08.2022 16:46 Uhr.