4. Liga, Gruppe 1 Aussenseiter Schönenwerd-Niedergösgen gewinnt gegen Aarau Schönenwerd-Niedergösgen hat am Dienstag gegen Aarau die Überraschung geschafft: Die 13.-platzierte Mannschaft siegt zuhause gegen das drittklassierte Team, und das gleich mit 3:0. 07.09.2022, 02.16 Uhr

Sämtliche drei Tore für Schönenwerd-Niedergösgen fielen in nur 17 Minuten: Davide Saccullo erzielte in der 63. Minute den Führungstreffer zum 1:0 für Schönenwerd-Niedergösgen. Anton Wenger sorgte in der 75. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Schönenwerd-Niedergösgen. Raffaele Pizzipaolo schoss das 3:0 (80. Minute) für Schönenwerd-Niedergösgen und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Bei Schönenwerd-Niedergösgen gab es vier gelbe Karten. Eine Verwarnung gab es für Aarau, nämlich für Nicola Donati (59.).

Zahlreiche Gegentore sind für Aarau ein relativ häufiges Phänomen. Das Team kassiert im Schnitt 2.6 Tore pro Partie (Rang 5).

Schönenwerd-Niedergösgen machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um fünf Plätze und liegt neu mit sechs Punkten auf Rang 8. Schönenwerd-Niedergösgen hat bisher zweimal gewonnen und dreimal verloren.

Im nächsten Spiel trifft Schönenwerd-Niedergösgen auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das 14.-platzierte HNK Adria Aarau. Zu diesem Spiel kommt es am Samstag (10. September) (20.00 Uhr, Sportplatz Winkel, Rohr).

Mit der Niederlage rückt Aarau in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit neun Punkten neu Platz 4. Aarau hat bisher dreimal gewonnen und zweimal verloren.

Aarau spielt in der nächsten Partie zuhause gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Ljiljan (Rang 12). Diese Begegnung findet am Freitag (9. September) statt (20.30 Uhr, Sportanlage Schachen Aarau, Aarau).

Telegramm: FC Schönenwerd-Niedergösgen 2 - FC Aarau 3:0 (0:0) - Sportplatz Feld, Schönenwerd – Tore: 63. Davide Saccullo 1:0. 75. Anton Wenger 2:0. 80. Raffaele Pizzipaolo 3:0. – Schönenwerd-Niedergö: Burim Bujari, Cebrail Sonzamanci, Mato Adzaga, Livio Salvatore, Raffaele Pizzipaolo, Selim Shatrolli, Luca Lehmann, Davide Saccullo, Elia Scheidegger, Ferdinando Di Pasquale, Renzo Rettenmund. – Aarau: Fabio Valli, Jérôme Früh, Simon Hunziker, Andreas Gautschi, Nicola Donati, Florian Sachers, Alexander Bürgi, Gökan Deubelbeiss, Rafael Da Costa, Philipp Hug, Joêl Bühler. – Verwarnungen: 45. Luca Lehmann, 54. Livio Salvatore, 59. Nicola Donati, 66. Mato Adzaga, 73. Cebrail Sonzamanci.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 07.09.2022 01:23 Uhr.

