2. Liga AFV Aussenseiter Othmarsingen gewinnt gegen Fislisbach Überraschender Sieg für Othmarsingen: Das Team auf Tabellenrang 14 hat am Samstag die deutlich besser klassierte Mannschaft von Fislisbach (6. Rang) zuhause deutlich 3:0 geschlagen. 21.06.2021, 06.56 Uhr

(chm)

Estany De Sousa Feijo erzielte in der 27. Minute den Führungstreffer zum 1:0 für Othmarsingen. Mit seinem Tor in der 46. Minute brachte Hajrullah Murati Othmarsingen mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Das letzte Tor der Partie erzielte Estany De Sousa Feijo, der in der 50. Minute die Führung für Othmarsingen auf 3:0 ausbaute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Fislisbach erhielten Brian Bosshard (36.) und Yannic Frei (86.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Othmarsingen erhielt: Driton Vrella (44.)

Die Tabellensituation bleibt für Othmarsingen unverändert. Das Team liegt mit zwölf Punkten auf Rang 14. Othmarsingen hat bisher dreimal gewonnen, siebenmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Othmarsingen auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Mutschellen. Zu diesem Spiel kommt es am 25. Juni (20.15 Uhr, Burkertsmatt, Widen).

Nach der Niederlage büsst Fislisbach einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 19 Punkten auf Rang 7. Fislisbach hat bisher fünfmal gewonnen, viermal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Fislisbach zuhause mit seinem Tabellennachbarn FC Oftringen (Platz 8) zu tun. Diese Begegnung findet am 25. Juni statt (20.15 Uhr, Esp, Fislisbach).

Telegramm: FC Othmarsingen - FC Fislisbach 3:0 (2:0) - Falkenmatt, Othmarsingen – Tore: 27. Estany De Sousa Feijo 1:0. 46. Hajrullah Murati 2:0. 50. Estany De Sousa Feijo 3:0. – Othmarsingen: Leandro Russo, Dominic Volger, Kristjan Bushaj, Manuel Bürgisser, Selim Kul, Dölf Bieri, Hajrullah Murati, Jeton Bushaj, Albert Pjetri, Driton Vrella, Estany De Sousa Feijo. – Fislisbach: Dominic Nussbaumer, Christian Maier, Silvan Bär, Manuel Schneider, Brian Bosshard, Raphael Pfister, Lukas Hövel, Siro Dubach, Nikola Milosavljevic, Ryan Allmann, Justin Comas. – Verwarnungen: 36. Brian Bosshard, 44. Driton Vrella, 86. Yannic Frei.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga AFV: FC Gontenschwil - FC Mutschellen 1:0, FC Rothrist - FC Schönenwerd-Niedergösgen 2:0, FC Othmarsingen - FC Fislisbach 3:0, FC Lenzburg - FC Kölliken 0:0, FC Suhr - FC Niederwil 3:1, FC Oftringen - FC Sarmenstorf 0:3, FC Wettingen - FC Wohlen 2 1:2

Tabelle: 1. FC Mutschellen 27 Spiele/27 Punkte (31:19). 2. FC Suhr 27/24 (39:22), 3. FC Wettingen 27/23 (27:22), 4. FC Niederwil 27/22 (30:27), 5. FC Schönenwerd-Niedergösgen 28/22 (39:24), 6. FC Wohlen 2 27/20 (26:23), 7. FC Fislisbach 27/19 (22:23), 8. FC Oftringen 27/18 (25:35), 9. FC Sarmenstorf 27/18 (26:25), 10. FC Gränichen 27/17 (28:30), 11. FC Kölliken 27/14 (29:38), 12. FC Gontenschwil 27/13 (24:25), 13. FC Lenzburg 27/13 (16:23), 14. FC Othmarsingen 27/12 (24:43), 15. FC Rothrist 27/11 (19:26).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga AFV finden Sie auf der Website des AFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 21.06.2021 06:53 Uhr.