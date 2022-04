2. Liga AFV Aussenseiter Oftringen gewinnt gegen Wohlen Oftringen hat am Dienstag gegen Wohlen die Überraschung geschafft: Die elftplatzierte Mannschaft siegt zuhause gegen das viertklassierte Team, und das deutlich mit 3:0. 06.04.2022, 16.04 Uhr

(chm)

Bojan Djuric schoss Oftringen in der 20. Minute zur 1:0-Führung. Dejan Skopljak sorgte in der 47. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Oftringen. Wiederum Dejan Skopljak erhöhte in der 63. Minute auf 3:0 für Oftringen.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Wohlen erhielten Sandi Sulejmanagic (45.) und Stiljan Gegaj (60.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Oftringen, Bojan Djuric (39.) kassierte sie.

Die Offensive von Oftringen hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 2.6 Mal pro Spiel. Das Team hat die drittbeste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 9 mit durchschnittlich 2.1 zugelassenen Toren pro Spiel.

Keine Änderung in der Tabelle für Oftringen: Mit 24 Punkten liegt das Team auf Rang 11. Für Oftringen ist es der zweite Sieg in Serie.

Oftringen tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von FC Windisch an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Diese Begegnung findet am Samstag (9. April) statt (18.00 Uhr, Im Feld, Oftringen).

Mit der Niederlage rückt Wohlen in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 32 Punkten neu Platz 5. Wohlen hat bisher zehnmal gewonnen, sechsmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Wohlen tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von FC Brugg an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Das Spiel findet am Samstag (9. April) statt (18.00 Uhr, Niedermatten, Wohlen/AG).

Telegramm: FC Oftringen - FC Wohlen 2 3:0 (2:0) - Im Feld, Oftringen – Tore: 20. Bojan Djuric 1:0. 47. Dejan Skopljak 2:0. 63. Dejan Skopljak 3:0. – Oftringen: Daniel Kasanga, Can Caglan, Zelimir Skopljak, Alessio Murabito, Daniel Do Sul Almeida, Dejan Skopljak, David Do Sul Almeida, Dominik Sieber, Marc Leuppi, Dario Pizzolante, Bojan Djuric. – Wohlen: Nils Reich, Dario Stadler, Martim Patricio Cardoso, Anatolii Kozlenko, Sandi Sulejmanagic, Matija Randjelovic, Kerem Kursun, Stiljan Gegaj, Liburn Zhara, Javi Gabathuler, Alessio Milazzo. – Verwarnungen: 39. Bojan Djuric, 45. Sandi Sulejmanagic, 60. Stiljan Gegaj.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga AFV:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

