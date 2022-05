4. Liga, Gruppe 1 - Abstiegsrunde Aussenseiter Menzo Reinach gewinnt gegen Entfelden Menzo Reinach hat am Sonntag gegen Entfelden die Überraschung geschafft: Die elftplatzierte Mannschaft siegt zuhause gegen das fünftklassierte Team 4:3. 29.05.2022, 19.44 Uhr

Das Skore eröffnete Roman Hägi in der 9. Minute. Er traf für Entfelden zum 1:0. Ein Penalty, erfolgreich verwandelt durch Muhamed Rexhepi, sorgte in der 22 für den Ausgleich für Menzo Reinach. Faton Ramadani traf in der 24. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Menzo Reinach.

Mit seinem Tor in der 52. Minute brachte Tedros Kewaja Menzo Reinach mit zwei Treffern 3:1 in Führung. Noah Ragusa sorgte in der 65. Minute für Entfelden für den Anschlusstreffer zum 2:3. Mit seinem Tor in der 70. Minute brachte Tedros Kewaja Menzo Reinach mit zwei Treffern 4:2 in Führung. Entfelden kam in der 76. Minute noch auf 3:4 heran, als Seleiman Ghulam traf. Der Ausgleich fiel jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Menzo Reinach sah Meriton Devetaku (88.) die rote Karte. Gelb erhielt Menur Murati (90.). Die einzige gelbe Karte bei Entfelden erhielt: Noah Ragusa (75.)

Menzo Reinach rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 13 Punkten auf Rang 10. Menzo Reinach hat bisher viermal gewonnen, fünfmal verloren und einmal unentschieden gespielt. Menzo Reinach siegte zudem erstmals auswärts.

Auf Menzo Reinach wartet im nächsten Spiel das elftplatzierte Team FC Kölliken 2a, also der Tabellennachbar. Zu diesem Spiel kommt es am 5. Juni (15.00 Uhr, Fluckmatt, Menziken AG).

Nach der Niederlage büsst Entfelden einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 15 Punkten auf Rang 6. Entfelden hat bisher fünfmal gewonnen und fünfmal verloren.

Entfelden spielt in der nächsten Partie zuhause gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Seon 2 (Rang 12). Zu diesem Spiel kommt es am Freitag (3. Juni) (20.00 Uhr, Sportanlage Schützenrain, Oberentfelden).

Telegramm: FC Menzo Reinach 2 - FC Entfelden 2 4:3 (2:1) - Fluckmatt, Menziken AG – Tore: 9. Roman Hägi 0:1. 22. Muhamed Rexhepi (Penalty) 1:1.24. Faton Ramadani 2:1. 52. Tedros Kewaja 3:1. 65. Noah Ragusa 3:2. 70. Tedros Kewaja 4:2. 76. Seleiman Ghulam 4:3. – Menzo Reinach: Shptim Mehmeti, Jetmir Devetaku, Sebastjan Nuhi, Muhamed Rexhepi, Arjan Balaj, Tedros Kewaja, Besart Shala, Menur Murati, Albion Spahija, Edon Ramadani, Faton Ramadani. – Entfelden: Michele Sanso, Sinschaar Be Kescho, Roman Hägi, Hamza Osmanovic, Mehmet Özbek, Davide Procopio, Noah Ragusa, Davide Ragusa, David Boner, Seleiman Ghulam, Samuel Yemane Haile. – Verwarnungen: 75. Noah Ragusa, 90. Menur Murati – Ausschluss: 88. Meriton Devetaku.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1 - Abstiegsrunde:

Tabelle

