4. Liga, Gruppe 2 - Abstiegsrunde Aussenseiter Mellingen gewinnt gegen Sarmenstorf Überraschender Sieg für Mellingen: Das Team auf Tabellenrang 11 hat am Sonntag die deutlich besser klassierte Mannschaft von Sarmenstorf (3. Rang) zuhause 3:1 geschlagen. Zugleich war es für Mellingen im dritten Spiel der erste Sieg der Saison. 28.03.2022, 09.02 Uhr

Mellingen ging in der 28. Spielminute durch Arlind Berisha in Führung, ehe Sarmenstorf in der 47. Minute (Frank Hegi) der Ausgleich gelang. Per Penalty traf Anton Pervorfi in der 53. Minute zur 2:1-Führung für Mellingen. Mit dem 3:1 für Mellingen schoss Kastriot Ukaj das letzte Tor der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Mellingen erhielten Besart Ukaj (23.) und Kastriot Ukaj (72.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Sarmenstorf erhielt: Daniele Napoli (45.)

Mellingen verbessert sich in der Tabelle von Rang 11 auf 4. Das Team hat drei Punkte. Mellingen hat bisher einmal gewonnen und einmal verloren.

Für Mellingen geht es auswärts gegen FC Mutschellen 3 (Platz 7) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 3. April (13.30 Uhr, Burkertsmatt, Widen).

Sarmenstorf rutscht in der Tabelle von Rang 3 auf 6. Das Team hat drei Punkte. Sarmenstorf hat bisher einmal gewonnen und einmal verloren.

Sarmenstorf spielt in der nächsten Partie daheim gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Niederwil 2 (Rang 13). Diese Begegnung findet am Freitag (1. April) statt (20.00 Uhr, Bühlmoos, Sarmenstorf).

Telegramm: FC Mellingen 2a - FC Sarmenstorf 2b 3:1 (1:0) - Kleine Kreuzzelg, Mellingen – Tore: 28. Arlind Berisha 1:0. 47. Frank Hegi 1:1. 53. Anton Pervorfi (Penalty) 2:1.56. Kastriot Ukaj 3:1. – Mellingen: Alis Durmisi, Roman Seiler, Aleksandar Vasiljevic, Altian Pnishi, Ronny Ingold, Aleksandar Stojanovski, Besart Ukaj, Michael Müller, Manuel Gerwer, Granit Arifi, Arlind Berisha. – Sarmenstorf: Stephan Meier, Andreas Baur, Alex Melliger, Timo Joller, Steven Widmer, Craig Moser, Daniele Napoli, Dino Macher, Frank Hegi, Sergej Stutz, Joel Eugster. – Verwarnungen: 23. Besart Ukaj, 45. Daniele Napoli, 72. Kastriot Ukaj.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2 - Abstiegsrunde:

