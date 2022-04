3. Liga, Gruppe 2 Aussenseiter Mellingen gewinnt gegen Kappelerhof Mellingen hat am Freitag gegen Kappelerhof die Überraschung geschafft: Die achtplatzierte Mannschaft siegt zuhause gegen das drittklassierte Team 3:2. 30.04.2022, 14.49 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Mellingen: Fabian Gisi brachte seine Mannschaft in der 6. Minute 1:0 in Führung. Per Penalty erhöhte Andreas Etter in der 15. Minute zum 2:0 für Mellingen. In der 32. Minute gelang Kappelerhof (Meriton Shabani) der Anschlusstreffer (1:2).

Berat Haxha erhöhte in der 45. Minute zur 3:1-Führung für Mellingen. Meriton Shabani brachte Kappelerhof in der 47. Minute auf ein Tor heran. Das 2:3 blieb aber der Schlussstand.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Kappelerhof. Bei Mellingen erhielten Rafael Müller (27.), Marco Etter (31.) und Bruno Moraes (88.) eine gelbe Karte.

Die Offensive von Mellingen hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 2.6 Mal pro Spiel. Statistisch gesehen hat das Team die viertbeste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 6 mit durchschnittlich 2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Mellingen rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. 31 Punkte bedeuten Rang 7. Für Mellingen ist es der dritte Sieg in Serie.

Mellingen spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Muri 2 (Platz 12). Das Spiel findet am 6. Mai statt (20.15 Uhr, Brühl, Muri AG).

Für Kappelerhof hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 34 Punkten auf Rang 3. Kappelerhof hat bisher zehnmal gewonnen, sechsmal verloren und viermal unentschieden gespielt. Kappelerhof verlor zudem erstmals zuhause.

Im nächsten Spiel kriegt es Kappelerhof in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Baden 1897 2. Die Partie findet am 7. Mai statt (18.30 Uhr, Stadion ESP, Baden).

Telegramm: FC Mellingen 1 - FC Kappelerhof 3:2 (3:2) - Kleine Kreuzzelg, Mellingen – Tore: 6. Fabian Gisi 1:0. 15. Andreas Etter (Penalty) 2:0.32. Meriton Shabani 2:1. 45. Berat Haxha 3:1. 47. Meriton Shabani 3:2. – Mellingen: Pascal Duss, Pascal Gisi, Fabian Gisi, Bruno Moraes, Muhamed Destani, Berat Haxha, Andreas Etter, Philipp Müller, Colin Frey, Patrick Bätschmann, Rafael Müller. – Kappelerhof: Elvir Fejzuli, Alban Shala, Aron Marighetti, Kushtrim Thaqi, Luis Paulo Dias Da Silva, Robert Nikollbibaj, Meriton Shabani, Florid Gashi, Amin Bedzeti, Fabio Manuel Pereira Ribeiro, Besnik Krasniqi. – Verwarnungen: 27. Rafael Müller, 27. Luis Paulo Dias Da Silva, 31. Marco Etter, 37. Amin Bedzeti, 62. Flamur Etemi, 88. Bruno Moraes, 92. Kushtrim Thaqi.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 30.04.2022 14:46 Uhr.