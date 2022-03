3. Liga, Gruppe 2 Aussenseiter Mellingen gewinnt gegen Bremgarten – Entscheidung in der Schlussminute Überraschung bei Mellingen gegen Bremgarten: Der Tabellenelfte (Mellingen) hat am Freitag zuhause den Tabellenvierten 3:2 besiegt. 19.03.2022, 08.54 Uhr

(chm)

Den Auftakt machte Timo Jenni, der in der 9. Minute für Bremgarten zum 1:0 traf. In der 27. Minute traf Pascal Gisi für Mellingen zum 1:1-Ausgleich. Mellingen ging in der 57. Minute 2:1 in Führung, als Almir Pnishi ins eigene Tor traf.

Gleichstand stellte Kevin Sabato durch seinen Treffer für Bremgarten in der 71. Minute her. Kurz vor Schluss, in der 92. Minute traf Dominik Loch zum 3:2-Siegestreffer für Mellingen.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Mellingen für Fabian Gisi (13.) und Rafael Müller (56.). Für Bremgarten gab es keine Karte.

Mellingen machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 16 Punkten auf Rang 9. Mellingen hat bisher fünfmal gewonnen, achtmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Mellingen spielt das nächste Spiel nach der Winterpause in einem Auswärtsspiel gegen FC Würenlingen 1 (Platz 4). Das Spiel findet am 25. März statt (20.15 Uhr, Kuhgässli, Würenlingen).

Mit der Niederlage rückt Bremgarten in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 23 Punkten neu Platz 5. Bremgarten hat bisher siebenmal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Bremgarten spielt das nächste Spiel nach der Winterpause auf fremdem Terrain gegen FC Mutschellen 2 (Platz 10). Diese Begegnung findet am 25. März statt (20.00 Uhr, Burkertsmatt, Widen).

Telegramm: FC Mellingen 1 - FC Bremgarten 1 3:2 (1:1) - Kleine Kreuzzelg, Mellingen – Tore: 9. Timo Jenni 0:1. 27. Pascal Gisi 1:1. 57. Eigentor (Almir Pnishi) 2:1.71. Kevin Sabato 2:2. 92. Dominik Loch 3:2. – Mellingen: Patrick Ernst, Joel Meier, Marco Etter, Pascal Gisi, Fabian Gisi, Philipp Müller, Berat Haxha, Rafael Müller, Bruno Moraes, Andreas Etter, Patrick Bätschmann. – Bremgarten: Kire Damyanov, Burim Zeqiraj, Almir Pnishi, Tihomir Grabovica, Sven Wertli, Timo Jenni, Luca Blumer, Halil Hoxhaj, Faik Pnishi, Burim Haxha, Blerim Pnishi. – Verwarnungen: 13. Fabian Gisi, 56. Rafael Müller.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 2: FC Neuenhof 1 - FC Baden 1897 2 1:4, FC Frick 1a - FC Villmergen 1 2:0, FC Mellingen 1 - FC Bremgarten 1 3:2

Tabelle: 1. FC Frick 1a 14 Spiele/36 Punkte (51:17). 2. FC Baden 1897 2 14/34 (55:12), 3. FC Neuenhof 1 14/24 (33:35), 4. FC Würenlingen 1 13/23 (28:18), 5. FC Bremgarten 1 14/23 (42:28), 6. FC Villmergen 1 14/22 (41:24), 7. FC Kappelerhof 13/21 (28:27), 8. FC Tägerig 1 13/19 (21:41), 9. FC Mellingen 1 14/16 (34:33), 10. FC Mutschellen 2 13/14 (18:27), 11. FC Wettingen 2 13/13 (28:54), 12. FC Muri 2 13/13 (31:29), 13. SV Würenlos 1 13/10 (19:34), 14. FC Döttingen 13/3 (13:63).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 19.03.2022 00:16 Uhr.