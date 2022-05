4. Liga, Gruppe 1 - Abstiegsrunde Aussenseiter Kölliken gewinnt gegen Sarmenstorf Überraschender Sieg für Kölliken: Das Team auf Tabellenrang 11 hat am Dienstag die deutlich besser klassierte Mannschaft von Sarmenstorf (3. Rang) zuhause deutlich 4:1 geschlagen. 26.05.2022, 00.37 Uhr

(chm)

Sarmenstorf ging zunächst in der 16. Minute in Führung, als Yannik Hubel zum 1:0 traf. Nur drei Minuten später schaffte Omid Jafari aber den Ausgleich für Kölliken. Sinan Ibisi schoss Kölliken in der 20. Minute zur 2:1-Führung.

Kölliken baute die Führung in der 88. Minute (Pal Qeta) weiter aus (3:1). Das letzte Tor der Partie erzielte Ardit Basha, der in der 93. Minute die Führung für Kölliken auf 4:1 ausbaute.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Sarmenstorf sah Yannik Hubel (90.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Sarmenstorf weitere vier gelbe Karten. Bei Kölliken erhielten Valdrin Selimi (55.) und Bozo Predojevic (80.) eine gelbe Karte.

Die Abwehr von Sarmenstorf kassiert nicht selten viele Gegentore. Die total 30 Gegentore in zehn Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.7 Toren pro Match (Rang 12).

Kölliken machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit zwölf Punkten auf Rang 9. Kölliken hat bisher viermal gewonnen und fünfmal verloren.

Für Kölliken geht es zuhause gegen FC Gontenschwil 2 (Platz 7) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 2. Juni (20.00 Uhr, Sportstätte Walke, Kölliken).

Nach der Niederlage büsst Sarmenstorf einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 16 Punkten auf Rang 4. Nach zwei Siegen in Serie verliert Sarmenstorf erstmals wieder.

Sarmenstorf tritt im nächsten Spiel auf fremdem Terrain gegen das Spitzenteam von FC Aarau an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 3. Juni (20.30 Uhr, Sportanlage Schachen Aarau, Aarau).

Telegramm: FC Kölliken 2a - FC Sarmenstorf 2a 4:1 (2:1) - Sportstätte Walke, Kölliken – Tore: 16. Yannik Hubel 0:1. 19. Omid Jafari 1:1. 20. Sinan Ibisi 2:1. 88. Pal Qeta 3:1. 93. Ardit Basha (Penalty) 4:1. – Kölliken: Remo Schenk, André Miguel Rato Caeiro, Jan Buchser, Jérôme Torgler, Pal Qeta, Valdrin Selimi, Sinan Ibisi, Noah Liuzzi, Omid Jafari, Bozo Predojevic, Daniel Kurmann. – Sarmenstorf: Ramon Stöckli, Sandro Lenz, Lukas Brunner, Joel Scheuber, Jeremy Iten, Raphael Buchmann, Flavio Stutz, Rouven Spaar, Samuel Lüscher, Yannik Hubel, Fabio Gurtner. – Verwarnungen: 41. Joel Scheuber, 44. Flavio Stutz, 55. Valdrin Selimi, 74. Sandro Lenz, 80. Bozo Predojevic, 86. Yannik Hubel – Ausschluss: 90. Yannik Hubel.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1 - Abstiegsrunde:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 26.05.2022 00:33 Uhr.