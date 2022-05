2. Liga AFV Aussenseiter Gränichen gewinnt gegen Windisch – Matteo Muscia mit Siegtor Überraschung bei Gränichen gegen Windisch: Der Tabellen16. (Gränichen) hat am Samstag zuhause den Tabellenersten 1:0 besiegt. 07.05.2022, 21.21 Uhr

(chm)

Die Entscheidung fiel in der zweiten Halbzeit. Matteo Muscia traf in der 71. Minute zum 1:0.

Im Spiel gab es total acht Karten. Windisch kassierte sechs gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Gränichen für Dominik Trost (33.) und Matteo Muscia (74.).

Der Sieg ändert nichts in der Tabelle für Gränichen. Das Team bleibt Schlusslicht. Das Team liegt mit elf Punkten auf Rang 16. Gränichen hat bisher zweimal gewonnen, 16mal verloren und fünfmal unentschieden gespielt. Gränichen konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Mit dem fünftplatzierten FC Lenzburg kriegt es Gränichen im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel mit einem besser klassierten Gegner zu tun. Diese Begegnung findet am Dienstag (10. Mai) statt (20.00 Uhr, Wilmatten, Lenzburg).

Trotz der Niederlage bleibt Windisch auf der Leaderposition. Das Team hat nunmehr 50 Punkte auf dem Konto. Windisch hat bisher 15mal gewonnen, dreimal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Windisch spielt in der nächsten Partie in einem Heimspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Wettingen (Rang 8). Diese Begegnung findet am Dienstag (10. Mai) statt (20.00 Uhr, Dägerli, Windisch).

Telegramm: FC Gränichen - FC Windisch 1:0 (0:0) - ZehnderMatte, Gränichen – Tor: 71. Matteo Muscia 1:0. – Gränichen: Luca Carlino, Dario Muscia, Armin Züllig, Florian Müller, Tobias Müller, Robin Ettle, Seja Ettle, Arbnor Sejdiu, Dominik Trost, Manuel Peter, Matteo Muscia. – Windisch: Shqiptar Hamdiu, Eren Türkan, Rilind Beqiri, Luca Costa, Aleksandar Angelov, Shpejtim Berisha, Florian Weber, Gustavo Henrique De Oliveira Nogueira, Atanas Angelov, Kristian Popov, Meriton Bytyqi. – Verwarnungen: 15. Aleksandar Angelov, 31. Gustavo Henrique De Oliveira Nogueira, 33. Dominik Trost, 74. Matteo Muscia, 75. Florian Weber, 75. Luca Costa, 85. Atanas Angelov, 93. Rilind Beqiri.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga AFV:

Tabelle

