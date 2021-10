4. Liga, Gruppe 4 Aussenseiter Frick gewinnt gegen Brugg – Samir Cakaj trifft dreimal Überraschender Sieg für Frick: Das Team auf Tabellenrang 14 hat am Donnerstag die deutlich besser klassierte Mannschaft von Brugg (8. Rang) zuhause klar 5:1 geschlagen. Für Frick war es zugleich der erste Saisonsieg im neunten Spiel. 01.10.2021, 11.52 Uhr

Brugg erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Pascal Schmid ging das Team in der 12. Minute in Führung. Gleichstand war in der 40. Minute hergestellt: Samir Cakaj traf für Frick.

Danach drehte Frick auf. Das Team schoss ab der 44. Minute noch vier weitere Tore, während Brugg kein Tore mehr gelang. Der Endstand lautete 5:1.

Matchwinner für Frick war Samir Cakaj, der gleich dreimal traf. Die weiteren Torschützen für Frick waren: Maurice Kägi (1 Treffer) und Joël Sonderegger (1 Treffe.) einziger Torschütze für Brugg war: Pascal Schmid (1 Treffer).

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Frick erhielten David Schraner (62.) und Sandro Schmid (68.) eine gelbe Karte. Keine einzige Karte erhielt Brugg.

Dass Frick gleich fünf Tore erzielt, hat eher Seltenheitswert. Durchschnittlich hat das Team in seinen bisherigen neun Spielen 1.6 Mal getroffen. Das bedeutet, dass Frick die 13.-beste Offensive der Gruppe hat. Die Verteidigung belegt Rang 11 mit durchschnittlich 3.8 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Brugg kassiert nicht selten viele Gegentore. Die total 28 Gegentore in neun Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.1 Toren pro Match (Rang 9).

Dank dem Sieg ist Frick nicht mehr Letzter in der Tabelle: Das Team liegt mit vier Punkten auf Rang 13. Das Team rückt damit einen Platz vor. Der erste Sieg der Saison für Frick folgt nach sieben Niederlagen und einem Unentschieden. Frick konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Mit dem fünftplatzierten FC Veltheim AG kriegt es Frick im nächsten Spiel zuhause mit einem besser klassierten Gegner zu tun. Die Partie findet am Samstag (2. Oktober) statt (19.00 Uhr, Ebnet, Frick).

Für Brugg hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit acht Punkten auf Rang 8. Für Brugg war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Auf Brugg wartet im nächsten Spiel in einem Heimspiel das neuntplatzierte Team FC Leibstadt, also der Tabellennachbar. Zu diesem Spiel kommt es am Samstag (2. Oktober) (18.00 Uhr, Stadion Au, Brugg).

Telegramm: FC Frick 3 - FC Brugg 2 5:1 (2:1) - Ebnet, Frick – Tore: 12. Pascal Schmid 0:1. 40. Samir Cakaj 1:1. 44. Joël Sonderegger 2:1. 71. Samir Cakaj 3:1. 74. Maurice Kägi 4:1. 76. Samir Cakaj 5:1. – Frick: Luc Burger, Andor Vegel, Sergio Cantoni, Ilir Elezaj, Siro Schmidli, Maurice Kägi, Sandro Schmid, Joël Sonderegger, Danijel Matuzovic, Samir Cakaj, David Schraner. – Brugg: Yves Schönenberger, Joel Meyer, Pascal Schuler, Pascal Schmid, Dario Barao Pereira, Liridon Iseni, Sead Hetemi, Met Kokollari, Rolandas Ivanauskas, Artan Xhemajli, Qendrim Emini. – Verwarnungen: 62. David Schraner, 68. Sandro Schmid.

Tabelle: 1. FC Windisch 2 9 Spiele/25 Punkte (32:19). 2. FC Spreitenbach 1a 9/24 (54:11), 3. FC Turgi 1a 9/24 (27:10), 4. SC Zurzach 1 9/20 (37:9), 5. FC Veltheim AG 8/17 (21:8), 6. FC Fislisbach 2 9/15 (25:19), 7. FC Klingnau 2 9/11 (15:21), 8. FC Brugg 2 9/8 (18:28), 9. FC Leibstadt 9/7 (19:24), 10. FC Suryoye Wasserschloss 1 9/7 (19:31), 11. FC Juventina Wettingen 7/4 (9:29), 12. FC Mellingen 2b 8/4 (16:38), 13. FC Frick 3 9/4 (14:34), 14. FC Schinznach Bad 9/4 (16:41).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 4 finden Sie auf der Website des AFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 01.10.2021 11:49 Uhr.

