4. Liga, Gruppe 2 Ata Seon gewinnt deutlich gegen Gränichen Sieg für Ata Seon: Gegen Gränichen gewinnt das Team am Mittwoch zuhause 0:1. 14.09.2022, 23.12 Uhr

(chm)

Zu keinem Zeitpunkt des Spiels war ein Team mit mehr als einem Tor Abstand in Vorsprung. Der Siegestreffer für Ata Seon fiel in der [[meta.time_gwg]]. Minute durch [[goal_gwg[0].scorer]].

Doch von vorne: Durch Penalty kam es in der 11. Minute zum Ausgleich für Ataspor Seon. Muzaffer Hatir verwandelte erfolgreich. Per Penalty traf Edis Hajrovic in der 13. Minute zur 1:0-Führung für Gränichen. In der 16. Minute war es an Ahmet Can Tapali, Ataspor Seon 1:0 in Führung zu bringen. Bertan Kanik traf in der 65. Minute. Es war die Führung zum 1:0 für Ataspor Seon. Das Tor von Rodrigo Miguel Batista Catarino in der 68. Minute bedeutete die 1:0-Führung für Ataspor Seon. Kurz vor Schluss, in der 90. Minute traf Salih Yelli zum 1:0-Siegestreffer für Ataspor Seon.

Bei Gränichen sah Kristian Coric (84.) die rote Karte. Gelb erhielt Ivo Coric (84.). Für Ata Seon gab es keine Karte.

Ata Seon spielte in der Abwehr bisher immer grundsolide: Durchschnittlich lässt das Team nur 1 Treffer zu pro Spiel. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Der Sturm belegt mit 20 erzielten Toren Rang 4.

Ata Seon rückt mit dem Sieg an die Tabellenspitze vor. Die Mannschaft steht nach sechs Spielen bei 16 Punkten. Das Team verbessert sich um einen Platz. Für Ata Seon ist es der zweite Sieg in Serie.

Ata Seon spielt in der nächsten Partie auswärts gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Gontenschwil 2 (Rang 12). Das Spiel findet am Samstag (17. September) statt (18.00 Uhr, PAMO Neumättli, Gontenschwil).

Nach der Niederlage büsst Gränichen einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit neun Punkten auf Rang 7. Gränichen hat bisher dreimal gewonnen und dreimal verloren. Gränichen verlor zudem erstmals zuhause.

Gränichen tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von FC Rohr an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Das Spiel findet am Freitag (16. September) statt (20.00 Uhr, ZehnderMatte, Gränichen).

Telegramm: FC Ataspor - FC Gränichen 2b 5:1 (0:1) - Zelgli, Seon – Tore: 11. Muzaffer Hatir (Penalty) 0:0.13. Edis Hajrovic (Penalty) 0:1.16. Ahmet Can Tapali 0:1. 65. Bertan Kanik 0:1. 68. Rodrigo Miguel Batista Catarino 0:1. 90. Salih Yelli 0:1. – Ata Seon: Ismail Celik, Aytac Akyol, Salih Yelli, Seref Osma, Rodrigo Miguel Batista Catarino, Kerem Osma, Mehmet Oymak, Muzaffer Hatir, Bertan Kanik, Emir Morina, Ahmet Can Tapali. – Gränichen: Micha Rohr, Fabio Keller, Kristian Coric, Ivo Coric, Kevin Schumacher, Jerome Blättler, Dion Hajdari, Joel Ringgenberg, Benjamin Frutschi, Luis Widmer, Edis Hajrovic. – Verwarnungen: 16. Emir Morina, 55. Mehmet Oymak, 84. Ivo Coric – Ausschluss: 84. Kristian Coric, 84. Eray Sen.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 14.09.2022 23:09 Uhr.

