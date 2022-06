4. Liga, Gruppe 2 - Abstiegsrunde Arbnor Qerimaj führt Brugg mit drei Toren zum Sieg gegen Schinznach Bad Brugg setzt seine Siegesserie auch gegen Schinznach Bad fort. Das 6:5 zuhause am Samstag bedeutet bereits den fünften Vollerfolg in Serie. 11.06.2022, 23.29 Uhr

(chm)

Schinznach Bad erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Elpidio Cristofaro ging das Team in der 4. Minute in Führung. Zum Ausgleich für Brugg traf Liridon Iseni in der 17. Minute.

Danach drehte Brugg auf. Das Team schoss ab der 18. Minute noch fünf weitere Tore, während Schinznach Bad noch vier Treffer gelangen (zum 2:3 (44. Minute), 3:4 (63. Minute), 4:4 (66. Minute) und 5:6 (86. Minute)). Der Endstand lautete 6:5.

Matchwinner für Brugg war Arbnor Qerimaj, der gleich dreimal traf. Die weiteren Torschützen für Brugg waren: Rinhard Dushaj (1 Treffer) und Liridon Iseni (1 Treffe.) ein Tor für Brugg war ein Eigentor des Gegners. Bei Schinznach Bad schoss Elpidio Cristofaro gleich zwei Tore. Die weiteren Torschützen für Schinznach Bad waren: Nico Häusermann (1 Treffer), Janek Lang (1 Treffer) und Dzenis Hajrovic (1 Treffer).

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Brugg erhielten Dorian Popic (85.) und Leo Melcore (89.) eine gelbe Karte. Schinznach Bad behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

In der Abwehr gehört Brugg zu den Besten: Das Team kassiert im Schnitt 1.4 Tore pro Partie (Rang 1).

Zahlreiche Gegentore sind für Schinznach Bad ein relativ häufiges Phänomen. Durchschnittlich muss die Defensive 2.6 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 6).

Mit dem Sieg übernimmt Brugg die Tabellenführung. Die Mannschaft steht nach 13 Spielen bei 28 Punkten. Das Team verbessert sich um zwei Plätze. Für Brugg ist es der fünfte Sieg in Serie.

Für Brugg ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Für Schinznach Bad hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 18 Punkten auf Rang 6. Schinznach Bad hat bisher fünfmal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Schinznach Bad ist ebenfalls kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Brugg 2 - FC Schinznach Bad 6:5 (4:2) - Stadion Au, Brugg – Tore: 4. Elpidio Cristofaro 0:1. 17. Liridon Iseni 1:1. 18. Rinhard Dushaj 2:1. 42. Arbnor Qerimaj 3:1. 44. Janek Lang 3:2. 46. Arbnor Qerimaj 4:2. 63. Dzenis Hajrovic 4:3. 66. Nico Häusermann 4:4. 74. Eigentor (Cipriano Nugara) 5:4.83. Arbnor Qerimaj 6:4. 86. Elpidio Cristofaro 6:5. – Brugg: Flurin Bruppacher, Joel Meyer, Bojan Nikleski, Liridon Iseni, Rolandas Ivanauskas, Vladimir Videnovic, Redon Maliqi, Rinhard Dushaj, Leo Melcore, Dominik Pieren, Arbnor Qerimaj. – Schinznach Bad: Kenan Mulic, Kevin Vogelsang, Janek Lang, Mario Patrone, Fabrizio Matranga, Markelian Gjomarkaj, Nico Häusermann, Dzenis Hajrovic, Cipriano Nugara, Nrec Nikolla, Elpidio Cristofaro. – Verwarnungen: 85. Dorian Popic, 89. Leo Melcore.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2 - Abstiegsrunde:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 11.06.2022 23:26 Uhr.