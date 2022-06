Frauen 3. Liga Andrea Markovic führt Wohlen mit fünf Toren zum Sieg gegen Beinwil am See Wohlen setzt seine Siegesserie auch gegen Beinwil am See fort. Das 13:0 zuhause am Samstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Serie. 08.06.2022, 23.40 Uhr

In der zweiten Halbzeit erzielte Wohlen über die Hälfte seiner Treffer, nämlich deren acht. Zur Halbzeitpause war das Team 5:0 in Führung gelegen.

Beinwil am See blieb ohne Torerfolg.

Matchwinner für Wohlen war Andrea Markovic, die gleich fünfmal traf. Die weiteren Torschützinnen für Wohlen waren: Sandy Steinmann (4 Treffer), Sara Garcia de Pablos (2 Treffer), Vesa Ahmetaj (1 Treffer) und Merita Morina (1 Treffer)

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In der Defensive hat Wohlen in seinen bisherigen Spielen meist überzeugt. Im Schnitt lässt das Team nur 1.1 Tore zu pro Spiel zu. Das Team hat die zweitbeste Defensive der Gruppe. Der Sturm belegt mit 73 geschossenen Toren Rang 1.

Zahlreiche Gegentore sind für Beinwil am See ein relativ häufiges Phänomen. Total liess das Team 62 Tore in 18 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.4 Toren pro Spiel (Rang 9).

Keine Änderung in der Tabelle für Wohlen: 42 Punkte bedeuten Rang 2. Wohlen hat bisher 13mal gewonnen und viermal verloren.

Für Wohlen ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Für Beinwil am See hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 14 Punkten auf Rang 8. Für Beinwil am See ist es bereits die zwölfte Niederlage der laufenden Saison. Zwei Spiele von Beinwil am See gingen unentschieden aus.

Für Beinwil am See ist auch kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Wohlen 1 - FC Beinwil am See 13:0 (5:0) - Niedermatten, Wohlen/AG – Tore: 3. Vesa Ahmetaj 1:0. 5. Andrea Markovic 2:0. 16. Sandy Steinmann 3:0. 28. Sandy Steinmann 4:0. 30. Andrea Markovic 5:0. 49. Andrea Markovic 6:0. 55. Andrea Markovic 7:0. 60. Sandy Steinmann 8:0. 62. Andrea Markovic 9:0. 69. Sandy Steinmann 10:0. 78. Merita Morina 11:0. 79. Sara Garcia de Pablos 12:0. 90. Sara Garcia de Pablos 13:0. – Wohlen: Lara Bachmann, Sabrina Schmid, Jessica Acklin, Devi Venema, Meret Stauber, Vesa Ahmetaj, Jasmin Hochstrasser, Maureen Füglistaler, Valentina Stojilkovic, Sandy Steinmann, Andrea Markovic. – Beinwil am See: Seraina Urech, Esther Krauer, Melina Kunz, Melina Seferovic, Ria Meyer, Arlette Müller, Oriana Schmid, Jana Bötschi, Rahel Koch, Gianna Lavinia Stucki, Julia Eichenberger. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 3. Liga:

Tabelle

