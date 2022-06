2. Liga AFV Altin Gashi führt Menzo Reinach mit drei Toren zum Sieg gegen Oftringen Menzo Reinach gewinnt am Samstag zuhause gegen Oftringen 4:0. 11.06.2022, 22.02 Uhr

(chm)

Altin Gashi traf in der 15. Minute. Es war die Führung zum 1:0 für Menzo Reinach. In der 33. Minute baute der gleiche Altin Gashi die Führung für Menzo Reinach weiter aus. In der 66. Minute baute der gleiche Altin Gashi die Führung für Menzo Reinach weiter aus. Burim Hasanramaj schoss das 4:0 (87. Minute) für Menzo Reinach und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Dass Menzo Reinach gleich vier Tore erzielt, hat eher Seltenheitswert. Durchschnittlich hat das Team in seinen bisherigen 30 Spielen 1.8 Mal getroffen. Das bedeutet, dass Menzo Reinach die 13.-beste Offensive der Gruppe hat. Die Abwehr belegt Rang 11 mit durchschnittlich 2.2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Tabellensituation hat sich für Menzo Reinach nicht verändert. 42 Punkte bedeuten Rang 11. Menzo Reinach hat bisher 13mal gewonnen, 14mal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Menzo Reinach ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Mit der Niederlage rückt Oftringen in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 42 Punkten neu Platz 10. Oftringen hat bisher 13mal gewonnen, 14mal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Oftringen ist auch kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Menzo Reinach - FC Oftringen 4:0 (2:0) - Fluckmatt, Menziken AG – Tore: 15. Altin Gashi 1:0. 33. Altin Gashi 2:0. 66. Altin Gashi 3:0. 87. Burim Hasanramaj 4:0. – Menzo Reinach: Dardan Neziri, Eddy Luongo, Jan Dätwyler, Avni Hasanramaj, Dario Bucher, Albert Rudaj, Damian Pignatelli, Fatjan Lokaj, Massi Ghulam, Altin Gashi, Burim Hasanramaj. – Oftringen: Nikola Tegeltija, Can Caglan, Raphael Bühler, Pascal Wälti, Daniel Do Sul Almeida, David Do Sul Almeida, Nikos Giannoudis, Dominik Sieber, Mattia Marino, Bojan Djuric, Marc Leuppi. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

