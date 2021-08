Regionalfussball AFV Alle Resultate der Frauen 3. Liga Das sind die Resultate der Frauen 3. Liga in der Saison 2021/2022. 25.08.2021, 14.27 Uhr

Scrollen Sie nach unten, um die Resultate und Kurzberichte seit Saisonbeginn zu sehen.

Die Spielberichte wurden mit Hilfe eines Algorithmus erstellt. Eine Übersicht zu den aktuellen Spielen finden Sie hier: Aargau, Basel-Stadt/Baselland und Solothurn. Alle Details zur Liga befinden sich auf der Verbandswebsite.

Ergebnisse der Woche von 17.08. bis 23.08.

FC Muri - FC Beinwil am See 3:0

FC Beinwil am See - SC Seengen 3:0 - Beinwil am See gewinnt deutlich gegen Seengen

FC Erlinsbach 2 - FC Lenzburg 0:0

FC Mutschellen - FC Muri 3:1

FC Fislisbach - FC Wohlen 1 2:4 - Wohlen holt sich erste Punkte bei Sieg gegen Fislisbach

Ergebnisse der Woche von 10.08. bis 16.08.

SC Seengen - FC Turgi 5:0 - Seengen gewinnt im Auftaktspiel deutlich gegen Turgi – Dreifach-Torschütze Stefanie Hauser

FC Lenzburg - FC Fislisbach 2:5 - Deutlicher 5:2-Erfolg im ersten Spiel für Fislisbach gegen Lenzburg

FC Erlinsbach 2 - FC Brugg 0:5 - Brugg gewinnt deutlich gegen Erlinsbach

FC Wohlen 1 - FC Mutschellen 0:4 - Deutlicher 4:0-Erfolg im ersten Spiel für Mutschellen gegen Wohlen