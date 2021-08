Regionalfussball AFV Alle Resultate der 3. Liga, Gruppe 1 Das sind die Resultate der 3. Liga, Gruppe 1 in der Saison 2021/2022. 31.08.2021, 11.43 Uhr

(chm)

Scrollen Sie nach unten, um die Resultate und Kurzberichte seit Saisonbeginn zu sehen.

Die Spielberichte wurden mit Hilfe eines Algorithmus erstellt. Eine Übersicht zu den aktuellen Spielen finden Sie hier: Aargau, Basel-Stadt/Baselland und Solothurn. Alle Details zur Liga befinden sich auf der Verbandswebsite.

Ergebnisse der Woche von 24.08. bis 30.08.

FC Seon 1 - FC Beinwil am See 1 3:3 - Last-Minute-Goal von Mirza Hodzic bringt Seon Unentschieden gegen Beinwil am See

FC Rohr 1 - FC Frick 1b 1:2 - Frick setzt Siegesserie auch gegen Rohr fort – Siegtreffer durch Chris Lehmann

HNK Adria Aarau - FC Buchs 1 0:1 - Adria Aarau verliert gegen Seriensieger Buchs – Osman Afsar mit Siegtor

FC Erlinsbach 1 - SC Schöftland 2 5:0 - Erlinsbach gewinnt deutlich gegen Schöftland

FC Rupperswil 1 - FC Lenzburg 2 1:2 - Pflichtsieg für Lenzburg gegen Rupperswil – Siegtreffer durch Dominic Siegenthaler

FC Küttigen 2 - FC Rothrist 1 0:3 - Erneuter Sieg für Rothrist gegen Küttigen

FC Othmarsingen 1 - FC Entfelden 1 2:3 - Entfelden setzt Siegesserie auch gegen Othmarsingen fort

Ergebnisse der Woche von 17.08. bis 23.08.

FC Buchs 1 - FC Rohr 1 2:0 - Buchs siegt auch im zweiten Spiel, zweite Niederlage für Rohr

FC Beinwil am See 1 - FC Othmarsingen 1 1:3 - Othmarsingen bezwingt auswärts Beinwil am See

HNK Adria Aarau - FC Rothrist 1 0:9 - Wiederum drei Punkte für Rothrist bei Sieg gegen Adria Aarau – Michele Scioscia mit vier Toren

FC Entfelden 1 - FC Erlinsbach 1 7:0 - Entfelden gewinnt klar gegen Erlinsbach

FC Lenzburg 2 - FC Küttigen 2 1:2 - Auswärtserfolg für Küttigen gegen Lenzburg

FC Frick 1b - FC Seon 1 4:2 - Zweiter Sieg im zweiten Spiel für Frick, Seon wartet weiter auf ersten Punkt

SC Schöftland 2 - FC Rupperswil 1 4:3 - Erster Sieg im zweiten Spiel für Schöftland gegen Rupperswil – Siegtreffer durch Colin Galligani

Ergebnisse der Woche von 10.08. bis 16.08.

FC Seon 1 - FC Buchs 1 2:3 - Buchs mit Auswärtserfolg bei Seon zum Auftakt

FC Beinwil am See 1 - FC Entfelden 1 0:3 - Deutlicher Sieg im ersten Spiel für Entfelden gegen Beinwil am See

HNK Adria Aarau - FC Lenzburg 2 1:5 - Deutlicher 5:1-Auftakterfolg für Lenzburg gegen Adria Aarau

FC Rupperswil 1 - FC Erlinsbach 1 0:1 - Erlinsbach bezwingt im ersten Spiel auswärts Rupperswil – Michael Frey trifft zum Sieg

FC Rohr 1 - FC Rothrist 1 1:2 - Auswärtserfolg für Rothrist gegen Rohr zum Auftakt

FC Küttigen 2 - SC Schöftland 2 2:1 - Küttigen bezwingt im ersten Spiel Schöftland

FC Othmarsingen 1 - FC Frick 1b 2:3 - Frick mit Auswärtssieg bei Othmarsingen im ersten Spiel – Siegtreffer in allerletzter Minute