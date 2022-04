2. Liga AFV Alessio Milazzo führt Wohlen mit drei Toren zum Sieg gegen Lenzburg Wohlen behielt im Spiel gegen Lenzburg am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 4:1. 23.04.2022, 22.53 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Alessio Milazzo für Wohlen. In der 18. Minute traf er zum 1:0. Mit einem weiteren Tor sorgte Alessio Milazzo in der 29. Minute für das 2:0 für Wohlen. Wohlen erhöhte in der 88. Minute seine Führung durch Fabio Milazzo weiter auf 3:0.

Wohlen erhöhte in der 89. Minute seine Führung erneut durch Alessio Milazzo weiter auf 4:0. In der 91. Minute sorgte Kristian Ndau noch für Resultatkosmetik für Lenzburg. Er traf zum 1:4-Schlussstand.

Bei Wohlen erhielten Martim Patricio Cardoso (80.), Alessio Milazzo (85.) und Fabio Milazzo (93.) eine gelbe Karte. Bei Lenzburg erhielten Fabio Ferrara (34.) und Nedim Keranovic (80.) eine gelbe Karte.

Wohlen machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 36 Punkten auf Rang 6. Wohlen hat bisher elfmal gewonnen, siebenmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Wohlen auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das 13.-platzierte FC Kölliken. Diese Begegnung findet am 30. April statt (17.30 Uhr, Sportstätte Walke, Kölliken).

Nach der Niederlage büsst Lenzburg einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 38 Punkten auf Rang 5. Nach fünf Siegen in Serie verliert Lenzburg erstmals wieder.

Im nächsten Spiel trifft Lenzburg in einem Heimspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das elftplatzierte FC Oftringen. Zu diesem Spiel kommt es am 30. April (17.00 Uhr, Wilmatten, Lenzburg).

Telegramm: FC Wohlen 2 - FC Lenzburg 4:1 (2:0) - Niedermatten, Wohlen/AG – Tore: 18. Alessio Milazzo 1:0. 29. Alessio Milazzo 2:0. 88. Fabio Milazzo 3:0. 89. Alessio Milazzo 4:0. 91. Kristian Ndau 4:1. – Wohlen: Nils Reich, Martim Patricio Cardoso, Luka Juric, Genti Ajdari, Sandi Sulejmanagic, Matija Randjelovic, Dario Stadler, Younes Oussadit, Nermin Rogentin, Alessio Milazzo, Isni Zekiri. – Lenzburg: Stephan Wernli, Fabio Ferrara, Dominik Gisler, Emanuele Mezzancella, Nedim Keranovic, Dario Füchslin, Michel Schär, Nils Suter, Fabio Sommer, Besart Vrella, Fidan Tafa. – Verwarnungen: 34. Fabio Ferrara, 80. Martim Patricio Cardoso, 80. Nedim Keranovic, 85. Alessio Milazzo, 93. Fabio Milazzo.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga AFV:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 23.04.2022 22:50 Uhr.