3. Liga, Gruppe 1 Alain Baumann führt Beinwil am See mit drei Toren zum Sieg gegen Othmarsingen Sieg für Beinwil am See: Gegen Othmarsingen gewinnt das Team am Sonntag auswärts 6:3. 28.03.2022, 09.01 Uhr

(chm)

Othmarsingen erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Hajrullah Murati ging das Team in der 9. Minute in Führung. Der Ausgleich für Beinwil am See fiel in der 38. Minute (Alain Baumann).

Danach drehte Beinwil am See auf. Das Team schoss ab der 44. Minute noch fünf weitere Tore, während Othmarsingen noch zwei Treffer gelangen (zum 2:2 (45. Minute) und 3:4 (68. Minute)). Der Endstand lautete 6:3.

Matchwinner für Beinwil am See war Alain Baumann, der gleich dreimal traf. Die weiteren Torschützen für Beinwil am See waren: Merlin Halter (1 Treffer) und Bruno Merz (1 Treffe.) ein Tor für Beinwil am See war ein Eigentor des Gegners. Die Torschützen für Othmarsingen waren: Leandro Schatzmann, Hajrullah Murati und Gezim Zeqiraj.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Othmarsingen erhielten Manuel König (86.) und Gezim Zeqiraj (91.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Beinwil am See erhielt: Matteo Pitzalis (23.)

Beinwil am See machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 26 Punkten auf Rang 4. Beinwil am See hat bisher achtmal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Beinwil am See spielt in der nächsten Partie daheim gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Seon 1 (Rang 12). Zu diesem Spiel kommt es am 2. April (17.00 Uhr, Strandbad, Beinwil am See).

Für Othmarsingen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 18 Punkten auf Rang 8. Othmarsingen hat bisher fünfmal gewonnen, siebenmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Othmarsingen in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Entfelden 1. Das Spiel findet am 2. April statt (18.00 Uhr, Sportanlage Schützenrain, Oberentfelden).

Telegramm: FC Othmarsingen 1 - FC Beinwil am See 1 3:6 (2:2) - Falkenmatt, Othmarsingen – Tore: 9. Hajrullah Murati 1:0. 38. Alain Baumann 1:1. 44. Eigentor (Dominic Mangold) 1:2.45. Gezim Zeqiraj 2:2. 62. Alain Baumann 2:3. 67. Bruno Merz 2:4. 68. Leandro Schatzmann 3:4. 69. Merlin Halter 3:5. 83. Alain Baumann 3:6. – Othmarsingen: Leeroy Schlatter, Luka Ilceski, Manuel König, Dominic Mangold, Mattia Beccarelli, Albert Pjetri, Livio Wild, Hajrullah Murati, Leandro Schatzmann, Vito Algaria, Gezim Zeqiraj. – Beinwil am See: Lukas Kalt, Dario Holliger, Raffael Lauber, Michael Schwab, Stefan Puselja, Tim Fessler, Matteo Pitzalis, Sertan Kanik, Bruno Merz, Joel Vögeli, Alain Baumann. – Verwarnungen: 23. Matteo Pitzalis, 86. Manuel König, 91. Gezim Zeqiraj.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 27.03.2022 23:44 Uhr.