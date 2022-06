2. Liga AFV Ahmet Ceker rettet Suhr einen Punkt gegen Küttigen Je ein Punkt für Suhr und Küttigen: Die Teams trennen sich 2:2 04.06.2022, 20.15 Uhr

Zwar lag Küttigen während 77 Minuten in Führung - dennoch reichte es lediglich für einen einzigen Punkt.

Durch Tore von Silvan Otto und Limpyrun Chak ging Küttigen bis in die 25. Spielminute 2:0 in Führung. Allerdings wusste Suhr darauf zu reagieren: Zunächst gelang Thomas Wernli in der 58. Minute der Anschlusstreffer, Ahmet Ceker sorgte schliesslich für den Ausgleich (86.).

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Suhr, nämlich für Steve Ejims (83.). Die einzige gelbe Karte bei Küttigen erhielt: Cedric Schmid (19.)

In seiner Gruppe hat Suhr den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Total schoss das Team 72 Tore in 29 Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.5 Toren pro Spiel.

Suhr bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. 47 Punkte bedeuten Rang 6. Suhr hat bisher 15mal gewonnen, zwölfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Suhr tritt im nächsten Spiel auf fremdem Terrain gegen das Spitzenteam von FC Windisch an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Die Partie findet am 11. Juni statt (17.00 Uhr, Dägerli, Windisch).

Für Küttigen hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 31 Punkten auf Rang 13. Küttigen hat bisher neunmal gewonnen, 16mal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Mit dem fünftplatzierten FC Wohlen 2 kriegt es Küttigen als nächstes zuhause mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Die Partie findet am 11. Juni statt (17.00 Uhr, Sportplatz «Ritzer», Küttigen).

Telegramm: FC Suhr - FC Küttigen 2:2 (0:2) - Hofstattmatten, Suhr – Tore: 9. Silvan Otto (Penalty) 0:1.25. Limpyrun Chak 0:2. 58. Thomas Wernli 1:2. 86. Ahmet Ceker 2:2. – Suhr: Adis Imsirovic, Thomas Wernli, Loris Desando, Emir Sinanovic, Serkan Topal, Mirza Lasic, Igor Miranda de Sousa, Ahmet Ceker, Sven Käser, Michael Koch, Steve Ejims. – Küttigen: El Mehdi Couche, Noël Hässig, Elmin Osmanovic, Cedric Schmid, Etienne Michot, Noel Walpoth, Janis Christ, Jan Rossi, Patrick Russel Grogg, Limpyrun Chak, Silvan Otto. – Verwarnungen: 19. Cedric Schmid, 83. Steve Ejims.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga AFV:

Tabelle

