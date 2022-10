4. Liga, Gruppe 2 Ahmet Can Tapali führt Ataspor Seon mit vier Toren zum Sieg gegen Buchs Ataspor Seon gewinnt am Samstag zuhause gegen Buchs 8:2. 31.10.2022, 00.15 Uhr

In der zweiten Halbzeit erzielte Ataspor Seon über die Hälfte seiner Treffer, nämlich deren sechs. Zur Halbzeitpause war das Team 2:1 in Führung gelegen.

Buchs waren zwei Tore vergönnt, nämlich zum 1:2 (39. Minute) und zum 2:8 (79. Minute).

Matchwinner für Ataspor Seon war Ahmet Can Tapali, der gleich viermal traf. Die weiteren Torschützen für Ataspor Seon waren: Rodrigo Miguel Batista Catarino (1 Treffer), Mehmet Oymak (1 Treffer), Kevin Alexandre Lourenço Fernandes (1 Treffer) und Kerem Osma (1 Treffe.) die Torschützen für Buchs waren: Yanik Walpoth und Ennio Bassi.

Bei Ataspor Seon sah Sirac Akyol (85.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Ismail Celik (84.), Enes Brzovic (84.) und Sirac Akyol (85.). Eine Verwarnung gab es für Buchs, nämlich für Sanjay Loganathan (45.).

In seiner Gruppe hat Ataspor Seon den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Total schoss das Team 48 Tore in 13 Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.7 Toren pro Spiel. In der Abwehr ist Ataspor Seon sogar Leader: Kein Team kassiert weniger Tore. Die total 22 Gegentore in 13 Spielen bedeuten einen Schnitt von 1.7 Toren pro Match (Rang 1).

Die Abwehr von Buchs kassiert nicht selten viele Gegentore. Die total 35 Gegentore in 13 Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.7 Toren pro Match (Rang 9).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Ataspor Seon. Das Team liegt mit 31 Punkten auf Rang 3. Ataspor Seon hat bisher zehnmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Ataspor Seon ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Für Buchs hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 23 Punkten auf Rang 5. Nach vier Siegen in Serie verliert Buchs erstmals wieder. Buchs verlor zudem erstmals zuhause.

Für Buchs ist ebenfalls kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Ataspor - FC Buchs 2 8:2 (2:1) - Zelgli, Seon – Tore: 3. Rodrigo Miguel Batista Catarino 1:0. 33. Kerem Osma 2:0. 39. Yanik Walpoth 2:1. 49. Ahmet Can Tapali 3:1. 51. Ahmet Can Tapali 4:1. 55. Kevin Alexandre Lourenço Fernandes 5:1. 57. Mehmet Oymak 6:1. 61. Ahmet Can Tapali 7:1. 68. Ahmet Can Tapali 8:1. 79. Ennio Bassi 8:2. – Ataspor Seon: Ismail Celik, Saharat Schaffner, Salih Yelli, Kerem Osma, Rodrigo Miguel Batista Catarino, Ege Köseciogullari, Ahmet Can Tapali, Mehmet Oymak, Bertan Kanik, Muzaffer Hatir, Kubilay Yigit. – Buchs: Raul Mazzini, Yanik Walpoth, Ennio Bassi, Sanjay Loganathan, Nishan Chandrabala, Chankieth Raveendran, Lorenzo Da Silva Cavalli, Howthaman Loganathan, Tim Meier, Sharuyan Loganathan, Michele Cornacchia. – Verwarnungen: 45. Sanjay Loganathan, 84. Ismail Celik, 84. Enes Brzovic, 85. Sirac Akyol – Ausschluss: 85. Sirac Akyol.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 31.10.2022 01:12 Uhr.

