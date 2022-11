4. Liga, Gruppe 1 Adria Aarau sorgt bei Muhen für Überraschung – Siegtreffer in 85. Minute Überraschender Sieg für Adria Aarau: Das Team auf Tabellenrang 14 hat am Dienstag die deutlich besser klassierte Mannschaft von Muhen (8. Rang) zuhause 3:2 geschlagen. Für Adria Aarau war es zugleich der erste Saisonsieg im zwölften Spiel. 02.11.2022, 13.37 Uhr

(chm)

Die Entscheidung im Spiel fiel erst in der Schlussphase, als Adria Aarau das 3:2 gelang. Verantwortlich für den Siegtreffer in der 85. Minute war Igor Brkic.

Zum Auftakt der Partie hatte Chiel Stecher sein Team in der 9. Minute in Führung geschossen. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 40. Minute, als Drazen Savic für Adria Aarau traf. Mirel Mujakovic erzielte in der 50. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Adria Aarau. Simon Keisker glich in der 63. Minute für Muhen aus. Es hiess 2:2.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Muhen sah Blerjan Zeqa (43.) die rote Karte. Gelb erhielt Blerjan Zeqa (19.). Eine Verwarnung gab es für Adria Aarau, nämlich für Stefan Tomic (86.).

Adria Aarau verharrt trotz dem Sieg am Ende der Tabelle. Mit drei Punkten liegt das Team auf Rang 14. Der erste Sieg der Saison für Adria Aarau folgt nach neun Niederlagen und null Unentschieden. Adria Aarau konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Mit dem achtplatzierten FC Entfelden 2 kriegt es Adria Aarau im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel mit einem besser klassierten Gegner zu tun. Das Spiel findet am Mittwoch (2. November) statt (20.15 Uhr, Sportanlage Schützenrain, Oberentfelden).

Mit der Niederlage rückt Muhen in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 19 Punkten neu Platz 9. Muhen hat bisher sechsmal gewonnen, sechsmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Muhen ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: HNK Adria Aarau - FC Muhen 3:2 (1:1) - Sportplatz Winkel, Rohr – Tore: 9. Chiel Stecher 0:1. 40. Drazen Savic 1:1. 50. Mirel Mujakovic 2:1. 63. Simon Keisker 2:2. 85. Igor Brkic 3:2. – Adria Aarau: Antonio Miskovic, David Pacak, Ante Juric, Josip Maric, Mirel Mujakovic, Michael Perren, Franjo Ancic, Drazen Savic, Damir Mujakovic, Igor Brkic, Fabio Saracino. – Muhen: Renato von Rohr, Sherom Lüscher, Marco Lüscher, Rafael Kobel, Robin Reding, Simon Baumann, Simon Keisker, Chiel Stecher, Jean Luc Stecher, Lukas Keisker, Blerjan Zeqa. – Verwarnungen: 19. Blerjan Zeqa, 86. Stefan Tomic – Ausschluss: 43. Blerjan Zeqa.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 02.11.2022 14:34 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.