4. Liga, Gruppe 1 Aarburg sorgt bei Kölliken für Überraschung – Oscar Natale mit Siegtor Überraschung bei Aarburg gegen Kölliken: Der Tabellen13. (Aarburg) hat am Samstag auswärts den Tabellensiebten 2:1 besiegt. Zugleich war es für Aarburg im vierten Spiel der erste Sieg der Saison. 04.09.2022, 01.24 Uhr

(chm)

Aarburg geriet zunächst in Rückstand, als Ardit Basha in der 3. Minute die zwischenzeitliche Führung für Kölliken gelang. In der 13. Minute glich Aarburg jedoch aus und ging in der 64. Minute in Führung. Torschützen waren Pajazit Mustafa und Oscar Natale.

Bei Aarburg sah Lukas Konac (89.) die rote Karte. Gelb erhielt Simon Nützi (91.). Bei Kölliken erhielten Mark Canaj (70.), Sinan Ibisi (71.) und Banyaphon Thanitsorn (77.) eine gelbe Karte.

Aarburg verbessert sich in der Tabelle von Rang 13 auf 12. Das Team hat drei Punkte. Aarburg hat bisher einmal gewonnen und dreimal verloren.

Mit dem fünftplatzierten FC Entfelden 2 kriegt es Aarburg im nächsten Spiel in einem Heimspiel mit einem besser klassierten Gegner zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am Mittwoch (7. September) (20.00 Uhr, Längacker, Aarburg).

In der Tabelle verliert Kölliken Plätze und zwar von Rang 7 auf 11. Das Team hat einen Punkt. Für Kölliken ist es bereits die zweite Niederlage der laufenden Saison. Ein Spiel von Kölliken ging unentschieden aus.

Für Kölliken geht es auf fremdem Terrain gegen SC Schöftland 3 (Platz 6) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am Mittwoch (7. September) (20.00 Uhr, Sportanlage Rütimatten, Schöftland).

Telegramm: FC Kölliken 2a - FC Aarburg 1:2 (1:1) - Sportstätte Walke, Kölliken – Tore: 3. Ardit Basha 1:0. 13. Pajazit Mustafa (Penalty) 1:1.64. Oscar Natale 1:2. – Kölliken: Ramon Eberle, Jérôme Torgler, Emiliano La Villa, Lukas Bucher, Joel Lüthy, Rino Hunziker, Giuseppe Frangiosa, Ivan Gabriel Almeida Carvalho, Valmir Selimi, Ardit Basha, Banyaphon Thanitsorn. – Aarburg: Simon Nützi, Pajazit Mustafa, Steven Yonas, Kushtrim Hasani, Lukas Konac, Atakan Baysal, Abdo Danho, Semih Akcaoglu, Talha Oezkan, Oscar Natale, Zsolt Benke. – Verwarnungen: 70. Mark Canaj, 71. Sinan Ibisi, 77. Banyaphon Thanitsorn, 91. Simon Nützi – Ausschluss: 89. Lukas Konac.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 04.09.2022 01:15 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.