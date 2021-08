4. Liga, Gruppe 1 Aarburg siegt zum Auftakt gegen Schöftland Aarburg bezwingt zum Saisonauftakt Schöftland zuhause mit 3:2 17.08.2021, 00.07 Uhr

(chm)

Schöftland ging zunächst in Führung, als Joël Sagliocco in der 12. Minute traf. Dann glich aber Ali Sahin Ozan (57.) für Aarburg aus. Gabriel Konac in der 60. Minute und Daniele D Ovidio in der 75. Minute brachten Aarburg sodann 3:1 in Führung. In der Schlussphase kam Schöftland noch auf 2:3 heran. Mirco Hilfiker war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 82. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Gelbe Karten gab es bei Aarburg für Patrick Lanz (50.) und Ajman Sabanov (69.). Bei Schöftland erhielten Oliver Lardon (48.) und Lukas Leuenberger (67.) eine gelbe Karte.

In der Tabelle steht Aarburg nach dem ersten Spiel auf Rang 3. Für Aarburg geht es auf fremdem Terrain gegen FC Kölliken 2a weiter. Diese Begegnung findet am 21. August statt (20.15 Uhr, Sportstätte Walke, Kölliken).

Nach dem ersten Spiel steht Schöftland auf dem zwölften Rang. Das nächste Spiel trägt Schöftland daheim gegen das stark gestartete Team FC Rothrist 2 aus. Diese Begegnung findet am 21. August statt (20.00 Uhr, Sportanlage Rütimatten, Schöftland).

Telegramm: FC Aarburg 1 - SC Schöftland 3 3:2 (0:1) - Längacker, Aarburg – Tore: 12. Joël Sagliocco 0:1. 57. Ali Sahin Ozan 1:1. 60. Gabriel Konac 2:1. 75. Daniele D Ovidio 3:1. 82. Mirco Hilfiker 3:2. – Aarburg: Simon Nützi, Alessandro Titone, Liridon Cazimovic, Patrick Lanz, Ajman Sabanov, Hanier Dario Ospina, Furkan Canikli, Daniele D Ovidio, André Filipe Condinho Marques, Kemal Duman, Ali Sahin Ozan. – Schöftland: Pascal Ernst, Christoph Gerhard, Lukas Getzmann, Pascal Barmettler, Silvan Ryser, Oliver Lardon, Jonas Müller, Dennis Hunziker, Mirco Hilfiker, Joël Sagliocco, Noel Frei. – Verwarnungen: 48. Oliver Lardon, 50. Patrick Lanz, 67. Lukas Leuenberger, 69. Ajman Sabanov.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 1: FC Aarburg 1 - SC Schöftland 3 3:2, FC Rothrist 2 - FC Ljiljan 12:0

Tabelle: 1. FC Rothrist 2 1 Spiel/3 Punkte (12:0). 2. FC Masis Aarau 1/3 (4:1), 3. FC Aarburg 1 1/3 (3:2), 4. FC Oftringen 2 1/3 (3:2), 5. SC Zofingen 2 0/0 (0:0), 6. FC Entfelden 2 0/0 (0:0), 7. FC Aarau 0/0 (0:0), 8. FC Kölliken 2a 0/0 (0:0), 9. FC Suhr 2 0/0 (0:0), 10. FC Gränichen 2 0/0 (0:0), 11. FC Schönenwerd-Niedergösgen 2b 1/0 (2:3), 12. SC Schöftland 3 1/0 (2:3), 13. FC Muhen 1 1/0 (1:4), 14. FC Ljiljan 1/0 (0:12).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des AFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 17.08.2021 00:05 Uhr.