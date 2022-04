4. Liga, Gruppe 1 - Aufstiegsrunde Aarburg gewinnt erstmals beim Spiel gegen Turgi – Ali Sahin Ozan trifft dreimal Turgi lag gegen Aarburg deutlich vorne, nämlich 2:0 (6. Minute) - und verlor dennoch. Aarburg feiert einen 6:3-Heimsieg. 30.04.2022, 23.32 Uhr

Das Skore eröffnete Cristian Mota Rodrigues in der 3. Minute. Er traf für Turgi zum 1:0. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Turgi stellte Berkay Bozkus in Minute 6 her. Dank dem Treffer von Ajman Sabanov (46.) reduzierte sich der Rückstand für Aarburg auf ein Tor (1:2).

Zum Ausgleich für Aarburg traf Ali Sahin Ozan in der 49. Minute. Der gleiche Ali Sahin Ozan war auch gleich für den Führungstreffer zum 3:2 für Aarburg verantwortlich. Er traf erneut in der 51. Spielminute. Mit einem weiteren Tor erhöhte Ali Sahin Ozan für Aarburg auf 4:2. Für das Doppelpack benötigte er nur gerade neun Minuten.

Aarburg erhöhte in der 70. Minute seine Führung durch Ajman Sabanov weiter auf 5:2. Berkay Bozkus verkürzte in der 80. Minute den Rückstand von Turgi auf 3:5. Das letzte Tor der Partie erzielte Kushtrim Hasani, der in der 90. Minute die Führung für Aarburg auf 6:3 ausbaute.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Für so viele erzielte Tore wie in diesem Spiel ist Aarburg eher nicht bekannt. Das Team hat einen Tore-Schnitt von 1.7 pro Spiel. Das bedeutet, dass Aarburg die neuntbeste Offensive der Gruppe hat. Die Abwehr belegt Rang 7 mit durchschnittlich 2.3 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Turgi kassiert nicht selten viele Gegentore. Das Team kassiert im Schnitt 3.1 Tore pro Partie (Rang 13).

Keine Änderung in der Tabelle für Aarburg: Das Team liegt mit vier Punkten auf Rang 12. Der erste Sieg der Saison für Aarburg folgt nach drei Niederlagen und einem Unentschieden. Aarburg siegte zudem erstmals auswärts.

Aarburg spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen SC Seengen 1 (Platz 8). Die Partie findet am 7. Mai statt (18.00 Uhr, Musterplatz, Seengen).

Für Turgi hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit fünf Punkten auf Rang 10. Für Turgi war es bereits die zweite Niederlage in Serie. Turgi verlor zudem erstmals zuhause.

Auf Turgi wartet im nächsten Spiel daheim das elftplatzierte Team FC Muhen 1, also der Tabellennachbar. Das Spiel findet am 7. Mai statt (18.00 Uhr, Sportanlage Oberau, Untersiggenthal).

Telegramm: FC Aarburg 1 - FC Turgi 1b 6:3 (0:2) - Längacker, Aarburg – Tore: 3. Cristian Mota Rodrigues 0:1. 6. Berkay Bozkus 0:2. 46. Ajman Sabanov 1:2. 49. Ali Sahin Ozan 2:2. 51. Ali Sahin Ozan 3:2. 60. Ali Sahin Ozan 4:2. 70. Ajman Sabanov 5:2. 80. Berkay Bozkus 5:3. 90. Kushtrim Hasani 6:3. – Aarburg: Simon Nützi, Steven Yonas, Emre Duman, Michael Jäggi, Gabriel Konac, Patrick Lanz, Kemal Duman, Abdo Danho, Samuele Tafaro, Ali Sahin Ozan, Kushtrim Hasani. – Turgi: Biagio Anzalone, Moritz Melliger, Christopher Henkes, Qendrim Beqiraj, Christian Richner, Gioele Di Donato, Sergio Passalacqua, Cristian Mota Rodrigues, Nicolo Vicari, Berkay Bozkus, Adrian Vogt. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

