4. Liga, Gruppe 1 - Abstiegsrunde Aarau siegt 3:2 im Spitzenduell gegen Gontenschwil Sieg für Aarau im Spitzenduell: Das erstplatzierte Team gewinnt am Samstag zuhause gegen den drittklassierten Verein Gontenschwil 3:2. 08.05.2022, 02.11 Uhr

Das erste Tor der Partie fiel für Aarau: Timo Legler brachte seine Mannschaft in der 4. Minute 1:0 in Führung. Gleichstand stellte Orhan Hadzic durch seinen Treffer für Gontenschwil in der 21. Minute her. In der 42. Minute hiess es nach einem Eigentor von Flavio Gautschi 2:1 für Aarau.

Aarau baute die Führung in der 83. Minute (Philippe Hennet) weiter aus (3:1). In der Schlussphase kam Gontenschwil noch auf 2:3 heran. Vincenzo Catalano war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 83. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Gontenschwil für Gabriel Josipovic (45.), Yanik Kunz (80.) und Aleksandar Zarkovic (87.). Für Aarau gab es keine Karte.

In seiner Gruppe hat Aarau den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Durchschnittlich trifft die Offensive 2.4 Mal pro Partie.

In der Regel kassiert Gontenschwil nicht so viele Tore wie gegen Aarau. Im Schnitt lässt das Team 1.4 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach sieben Spielen, in denen die Defensive 11 Tore hinnehmen musste (Rang 2).

Unverändert liegt Aarau nach dem Sieg an der Tabellenspitze. Das Team hat nach neun Spielen 19 Punkte auf dem Konto. Aarau hat bisher sechsmal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Aarau auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das achtplatzierte FC Rothrist 2. Zu diesem Spiel kommt es am Mittwoch (11. Mai) (20.15 Uhr, Stampfi, Rothrist).

Für Gontenschwil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 13 Punkten auf Rang 3. Gontenschwil hat bisher viermal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Gontenschwil daheim mit seinem Tabellennachbarn FC Sarmenstorf 2a (Platz 4) zu tun. Das Spiel findet am 14. Mai statt (18.00 Uhr, PAMO Neumättli, Gontenschwil).

Telegramm: FC Aarau - FC Gontenschwil 2 3:2 (2:1) - Sportanlage Schachen Aarau, Aarau – Tore: 4. Timo Legler 1:0. 21. Orhan Hadzic 1:1. 42. Eigentor (Flavio Gautschi) 2:1.83. Philippe Hennet 3:1. 83. Vincenzo Catalano 3:2. – Aarau: Timo Legler, Fabio Valli, Jérôme Früh, Silvan Hänni, Ivano Passaro, Nicola Donati, Fabian Laube, Gökan Deubelbeiss, Marc Bieri, Philippe Hennet, Philipp Hug. – Gontenschwil: Benjamin Lehner, Kevin Widmer, Flavio Gautschi, Kevin Perreten, Aleksandar Zarkovic, Yanik Kunz, Vincenzo Catalano, Jonas Knaus, Gabriel Josipovic, Michael Von Gunten, Orhan Hadzic. – Verwarnungen: 45. Gabriel Josipovic, 80. Yanik Kunz, 87. Aleksandar Zarkovic.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1 - Abstiegsrunde:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

