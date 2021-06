3. Liga, Gruppe 1 Erneuter Sieg für Buchs gegen Aarburg – Rafael Meier trifft spät zum Sieg Buchs setzt seine Siegesserie auch gegen Aarburg fort. Das 3:2 zuhause am Freitag bedeutet bereits den sechsten Vollerfolg in Serie. 19.06.2021, 08.35 Uhr

(chm)

Die Entscheidung im Spiel fiel erst in der Schlussphase, als Buchs das 3:2 gelang. Verantwortlich für den Siegtreffer in der 86. Minute war Rafael Meier.

In der 2. Minute hatte Daniele D Ovidio zuvor den ersten Treffer der Partie zum 1:0 für sein Team erzielt. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 19. Minute, als Rafael Meier für Buchs traf. In der 71. Minute war es an Osman Afsar, Buchs 2:1 in Führung zu bringen. Aarburg glich in der 73. Minute durch Ali Sahin Ozan aus.

Gelbe Karten gab es bei Aarburg für Alessandro Titone (70.) und Meriton Ahmeti (88.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Buchs, Manuele Bassi (55.) kassierte sie.

Buchs bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. 27 Punkte bedeuten Rang 5. Für Buchs ist es der sechste Sieg in Serie.

Für Buchs ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt.

Aarburg verharrt nach der Niederlage auf dem 14. und damit letzten Platz. Für Aarburg war es bereits die fünfte Niederlage in Serie.

Für Aarburg ist ebenfalls kein weiteres Spiel mehr angesetzt.

Telegramm: FC Buchs 1 - FC Aarburg 1 3:2 (1:1) - Sportanlage Wynenfeld, Buchs – Tore: 2. Daniele D Ovidio 0:1. 19. Rafael Meier 1:1. 71. Osman Afsar 2:1. 73. Ali Sahin Ozan 2:2. 86. Rafael Meier 3:2. – Buchs: Pascal Blank, Manuele Bassi, Sven Nussbaumer, Mehmet Kurtulan, Rafael Singy, Khalil Zouaoui, Lukas Frey, Jens Wüthrich, Rafael Meier, Michael Suter, Osman Afsar. – Aarburg: Simon Nützi, Ajman Sabanov, Kabil Gürkan, Alessandro Titone, Gabriel Konac, Mario Catanzaro, Meriton Ahmeti, Daniele D Ovidio, Steven Yonas, Ali Sahin Ozan, André Filipe Condinho Marques. – Verwarnungen: 55. Manuele Bassi, 70. Alessandro Titone, 88. Meriton Ahmeti.

Tabelle: 1. FC Menzo Reinach 1 26 Spiele/32 Punkte (59:16). 2. FC Küttigen 1 26/29 (54:21), 3. FC Frick 1a 26/29 (43:17), 4. FC Entfelden 1 26/27 (40:19), 5. FC Buchs 1 26/27 (33:24), 6. FC Beinwil am See 1 26/22 (37:20), 7. HNK Adria Aarau 26/19 (23:29), 8. SC Schöftland 2 26/18 (34:26), 9. FC Lenzburg 2 26/15 (28:32), 10. FC Rupperswil 1 26/14 (34:35), 11. FC Seon 1 26/14 (22:27), 12. FC Gontenschwil 2 26/10 (36:61), 13. KF Liria 26/2 (10:66), 14. FC Aarburg 1 26/1 (16:76).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des AFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 19.06.2021 08:22 Uhr.