Yann Sommer ist der Held der Spiels gegen Frankreich

«Sommermärchen» Seine Parade war die Krönung der Matches: Yann Sommer ist der Held der schönsten Nacht des Schweizer Fussballs Die Spanier müssen sich nun gegen einen grossartigen Torhüter bewähren. Bereits 2016 wehrte Sommer zwei Penaltys gegen sie ab. Etienne Wuillemin, Bukarest 29.06.2021, 20.55 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Yann Sommer jubelt nach dem Sieg gegen Frankreich. Robert Ghement

Der Schrei musste einfach raus. Raus in den Himmel von Bukarest. Erleichterung, Erlösung und unfassbar viel Freude – all das vereinte Yann Sommer in diesen Sekunden in seinem Gesicht, als er nach vollbrachter Heldentat in die Ecke zu den Schweizer Fans rannte.