Wie Ramon Zenhäusern seine mentale Blockade überwand

Slalom-profi Ein Sieg, ohne zu siegen: Wie Ramon Zenhäusern nach einem Sturz eine mentale Blockade überwand Am Sonntag findet in Wengen ein Slalom statt. Ramon Zenhäusern zählt dann wieder zu den Favoriten. Das ist nicht selbstverständlich. Ein Sturz nahm im das Vertrauen. Nun ist er zurück und hat Lust auf mehr. Martin Probst Jetzt kommentieren 15.01.2022, 18.30 Uhr

Ramon Zenhäusern nach Platz vier im Slalom von Adelboden. Bild: Jean-Christophe Bott / EPA

Das Bild von Ramon Zenhäusern ist etwas verschwommen, als er die Videokonferenz betritt. Der 29-Jährige ist am Freitagabend noch zu Hause. Nach Wengen, wo am Sonntag ein Slalom stattfindet, reist er erst kurzfristig.

Es gilt, die Kontakte zu minimieren. Der Januar ist für die Slalom­fahrer der wichtigste Monat im Jahr. Adelboden, Wengen, Kitzbühel, Schladming – die Slalom-Klassiker reihen sich aneinander. Wer jetzt krank wird, hat sich neun Monate umsonst vorbe­reitet.

Zenhäusern sagt: «Es ist eine kurze Zeit im Jahr, in der man besonders aufpassen sollte, nicht krank zu werden.» Der Walliser gehört – nicht erst seit Corona – zu den vorsichtigsten Athleten. Schon 2018 in Südkorea, als er an den Olympischen Spielen im Slalom Silber gewann, war das so. Auf den Händedruck zur Begrüssung verzichtete er. Nur kein Risiko.

Den Olympia-Coup würde er gerne wiederholen

Vier Jahre später ist alles viel schlimmer. Corona ist im Leben allgegenwärtig. Das Risiko, sich anzustecken, ist für alle da. Wie geht Zenhäusern damit um? Hat er ständig Angst, dass ein Test positiv ist? «Man lernt, damit umzugehen», antwortet er.

Nach dem Slalom-Monat Januar kommt es in gut einem Monat zum nächsten Highlight. In Peking findet am 16. Februar der Olympiaslalom statt. Zenhäusern würde seinen Coup gerne wiederholen.

Ramon Zenhäusern gewann in Südkorea vor vier Jahren Olympia-Gold mit dem Team und Silber im Slalom. Bild: Jean-Christophe Bott / Keystone

Eines seiner Mottos lautet: Man darf von allem träumen, aber nichts erwarten. Das gilt in dieser Saison vielleicht noch etwas mehr.

Ein Sturz, der ihm das Vertrauen in sich selbst nahm

Anfang November stürzte Zenhäusern im Training – und verletzte sich an der Schulter. Viel schlimmer aber war, «dass ich das Vertrauen verlor». In den beiden ersten Slaloms des Winters klassierte sich Zenhäusern auf dem 22. und 18. Rang. Viel zu wenig für einen, der im vergangenen Winter von den vier letzten Slaloms der Saison drei auf dem Podest beendete und in der Gesamtwertung Rang drei belegte.

Klar, jetzt schmerzte die Schulter. «Ich spüre sie bei gewissen Bewegungen noch heute», sagt er. Und vermutlich lässt sich eine Operation nach der Saison nicht vermeiden. «Aber in den Rennen behindert die Schulter mich nicht. Und ich musste auch nichts an meinem Fahrstil an­passen.»

In Adelboden kam die Erlösung – und jetzt?

Es war die Psyche, die Ramon Zenhäusern bremste, die nicht zuliess, dass der über zwei Meter grosse Athlet weiter beweisen konnte, dass Grösse zwischen den engen Toren entgegen der Meinung vieler keine Rolle spielt.

«Ich habe lange daran gearbeitet, das Vertrauen wiederzufinden»

, sagt er. Auch mit professioneller Hilfe. Am vergangenen Sonntag in Adelboden fuhr Zenhäusern auf Rang vier. Es war für ihn eine Befreiung. Bei Einfahren hatte er eine Stange touchiert, seine Schulter schmerzte. Doch der Walliser liess sich davon nicht beunruhigen und überzeugte im Rennen. Es war ein Sieg, ohne zu siegen. Ramon Zenhäusern hat seine Blockade überwunden. Nun ist für ihn wieder vieles möglich. Am Sonntag in Wengen will er das zeigen. «Die Vorfreude ist gross», sagt er.

Wer beendet die Durststrecke in Wengen?

Am Lauberhorn warten die Schweizer Slalom­fahrer seit 1987 und Joël Gaspoz auf einen Sieg. Und seit 1999, als Michael von Grünigen Zweiter wurde, auf einen Podestplatz. Es wäre also der perfekte Ort, um mit den psychischen Folgen des Sturzes definitiv abzuschliessen. Zenhäusern sagt: «Ich mag den Hang hier, er ist speziell mit der Fahrt am Häuschen mitten in der Piste vorbei.»

Speziell ist auch seine Geschichte in diesem Winter. Es würde passen. Wichtiger noch ist es ihm aber, gesund zu bleiben. Da hat er natürlich recht.

