Daniel Yule: Eine Wette machte ihn blond, nun träumt er von Gold

Slalom Ein Wette auf Daniel Yule und die Frage: Ist nach dem Olympiaslalom die Trendfarbe Gold? Nimmt man die Lockerheit als Massstab, hat Daniel Yule im Olympia-Slalom am Mittwoch von den Schweizern die besten Chancen. Der Sammelkönig im Team ist allerdings ein anderer. Martin Probst 15.02.2022, 11.45 Uhr

Daniel Yule fühlt sich als Slalomfahrer wieder so, wie er es möchte: Zuversichtlich und entspannt. Marcel Bieri / EPA

Daniel Yule ist jetzt blond. Und sichtlich gut gelaunt, als er zum virtuellen Gespräch erscheint. Das Erste hat mit einer Wette zu tun. Als der 28-Jährige Mitte Januar im Slalom von Wengen Zweiter wurde und damit erstmals seit fast zwei Jahren wieder aufs Podest fuhr, freute sich seine Physiotherapeutin doppelt. Zum einen natürlich über den Erfolg. Aber auch, weil sie ihm die Haare färben durfte.

Yules gute Laune hat einen ­anderen Grund. Er fühlt sich als Slalomfahrer wieder so, wie er es sich vorstellt: locker und zuversichtlich. Die Trainings vor dem Olympiaslalom am Mittwoch verliefen gut.

Skifahren ist Kopfsache. Im Slalom vielleicht sogar noch etwas mehr, wenn die Skispitzen nur Zentimeter an den Stangen vorbei sollen. Yule sagt: «Es ist cool, hier zu sein. Die Stimmung ist gut, das Leben im olympischen Dorf macht Spass. Ich fühle mich entspannt, und hoffentlich ermöglicht mir das, schnell zu fahren.»

Aerni ist der Sammelkönig im Schweizer Slalomteam

Zum Leben im Athletendorf gehört auch für Yule das fast schon obligatorische Sammeln von Pins. Jede Nation bringt eigene Anstecknadeln mit, damit diese dann getauscht werden können.

Der Sammelkönig unter den ­Slalomfahrern ist Luca Aerni. Wie viele er bereits hat, wisse er nicht genau: «Aber sicher mehr als Daniel Yule, und das ist das Wichtigste.»

Aerni ist schon etwas länger in China, schliesslich bestritt er auch die Kombi, wo er im Slalom ausschied. Yule sagt: «Er hatte darum mehr Zeit, zu sammeln.»

Jeder sucht Wege, um bereit zu sein

Ja, die Stimmung im Schweizer Slalomteam ist ganz offensichtlich gut. Dabei gäbe es durchaus Grund, dass dies auch anders sein könnte. Der Winter verlief bisher nicht nach Wunsch. Yules Podestplatz in Wengen war der einzige für das Schweizer Team. Für eine Mannschaft, die lange als Sinnbild für den Aufschwung in den technischen Disziplinen stand, ist das zu wenig.

Am meisten merkt man die Anspannung Ramon Zenhäusern an. Vor vier Jahren gewann er in Südkorea Olympiasilber. Vor dieser Saison verletzte sich der 29-Jährige an der Schulter. Eine Operation am Ende des Winters wird unumgänglich.

In Adel­boden wurde er Vierter, sonst war er nie besser als auf Rang 15. «Ich habe mir noch einmal angeschaut, was ich vor vier Jahren in den sozialen Medien gepostet habe», sagt Zenhäusern. Das Ziel ist klar: Er will die guten Gefühle wecken.

Jeder sucht Wege, um bereit zu sein. Yule hat Dinge, an die er sich halten kann: den Podestplatz in Wengen, aber auch die guten Trainings. Schliesslich war auch seine Saison nicht aussergewöhnlich. Dreimal klassierte er sich in sechs Rennen in den Top Ten.

Eine Wette auf Yule?

Die konstantesten Resultate, obwohl ihm ein Podestplatz fehlt, weist Loïc Meillard aus. Zweimal war er in diesem Winter im Slalom Sechster und zweimal Siebter. Doch die Olympischen Spiele verliefen bisher gar nicht nach Wunsch: In der Kombi und im Riesenslalom schied er aus.

Entscheidet das Lockerheitsranking über den Ausgang im Olympia-Slalom, sollte man auf Daniel Yule wetten. Ob der Einsatz eine blonde Frisur sein soll, ist aber jeder und jedem selbst überlassen. Und vielleicht ist bei einem Medaillengewinn die Trendfarbe ja Gold.