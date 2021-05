Skistars Die Mutter wollte raus aus dem Aargauer Nebel – jetzt ist der Sohn zweifacher Weltmeister Die Familie Bösch verliess vor 20 Jahren den Aargau, fand in Engelberg ein Zuhause – und lancierte damit unbewusst drei Skikarrieren. Wer hätte gedacht, was so ein Umzug alles mit sich bringt? Ein Besuch und die Frage, bleibt man für immer Flachländer? Martin Probst 15.05.2021, 05.00 Uhr

Die Familie Bösch in ihrem Garten in Engelberg: Luana, Fabian, Vater Markus, Alessia und Mutter Michèle (von links). Claudio Thoma

Der Winter ist noch immer nah in Engelberg. Selbst an diesem Wochenende Anfang Mai, an dem die Temperaturen im Flachland auf 25 Grad steigen. Am Wintersport kommt man hier oben nicht vorbei. Die verschneiten Berge laden zum Tiefschneefahren ein.

Fabian Bösch war am Morgen auf den Ski. Er sagt: «Die Verhältnisse sind im Mai jedes Jahr gut. Aber in diesem Frühling hat es viel mehr Skifahrer als gewohnt.» Corona treibt die Menschen in die Natur. Die Pisten sind voll. Zu voll für Bösch, der jeden Meter hier kennt.

Fabian Bösch kam mit vier Jahren nach Engelberg. Seine Familie ist aus Lenzburg in die Berge gezogen. Aufgewachsen sind seine Eltern in Staufen. Für Mutter Michèle war früh klar:

«Ich will irgendwann raus aus dem Nebel.»

Entweder ans Meer oder in die Berge. Als dann Vater Markus ein Jobangebot in Luzern erhielt, wusste sie: «Jetzt oder nie.» Die Familie bezog 2001 eine Mietwohnung in Engelberg, mittlerweile besitzt sie ein Haus.

Vier Kinder, drei Skikarrieren

20 Jahre später sitzt die Familie am Familientisch. Fabian gehört heute zu den besten Freestyle-Skifahrern der Welt. Der 23-Jährige ist zweifacher Weltmeister und hat an den X-Games schon Gold gewonnen.

Seine Schwester Alessia war in der vergangenen Saison die jüngste Athletin im C-Kader von Swiss-Ski. Die 17-Jährige gehört zu den hoffnungsvollsten Skitalenten der Schweiz. Die zwei Jahre jüngere Luana ist ebenso talentiert, gehört, wenn der Rücken nicht gerade streikt, zu den Schnellsten ihres Alters.

Die Geschwister Alessia, Fabian und Luana Bösch. Claudio Thoma

Vier Kinder haben Michèle und Markus, drei verfolgen eine Skikarriere. Die älteste Tochter Seraina hat mit 13 aufgehört und ist heute Hebamme. Am Skisport kommt man in Engelberg nicht vorbei.

«Ihr habt gut entschieden», sagt Fabian zu seinen Eltern. «Die Berge sind mir lieber als das Meer.» Hinten an der Wand hängen seine Weltmeisterski.

Mit Marco Odermatt über die Schanzen

Wer hätte gedacht, was so ein Umzug in die Berge alles mit sich bringt? Vor allem logistische Herausforderungen. «Manchmal verliert meine Mutter den Überblick», sagt Tochter Luana.

«Alessia muss hier hin, Luana dort. Das ist schon kompliziert», sagt Vater Markus. Immerhin ist Fabian älter, war schon selbstständig, als die Mädchen am meisten Hilfe brauchten. «So schlimm bin ich nicht», sagt Mutter Michèle. Alle am Tisch lachen.

Fabian Bösch (l). und Marco Odermatt kennen sich seit ihrer Kindheit und sind noch heute befreundet. zvg

Fabian hat die Akrobatik schon ­immer fasziniert. «Kein Wunder, meine Eltern haben mir ja ein Trampolin gekauft», sagt er. Als Bub ist er Skirennen gefahren, hat den Grand Prix Migros, einen der wichtigsten Nachwuchswettbewerbe in der Schweiz, mehrmals gewonnen.

Die Pisten eroberte er zu­sammen mit Marco Odermatt, der in der vergangenen Saison fast den Gesamtweltcup der alpinen Skifahrer gewann. Zusammen sprangen sie früher zwischen den Läufen über die Schanzen. Fabian Bösch haben sie nicht mehr losgelassen.

Fabian war neun, als er im Verzasca-Tal von der berühmten Brücke Ponte dei Salti sprang. «Mit einem Rückwärts­salto», erinnert sich Mutter Michèle. «Den hat er zuvor noch nie gemacht.»

Fast 14 Meter ging es in die Tiefe. «Ich spürte, dass ich das kann», sagt Fabian. Sein Vater war mit nach oben gelaufen, wollte keine Schwäche zeigen, zu­mindest springen werde er schon, sagte er sich – und tat es. Unten im Wasser schmerzten die Arme, die Leiste hatte er sich gezerrt. «Das habe ich erst viel später erfahren», sagt Fabian. «Ich habe mir auch nichts anmerken lassen», sagt der Vater. Wieder lachen alle.

Mutter Michèle leidet

Vater Markus bleibt bis heute cool: «Nervös bin ich nicht, wenn die Kinder Wettkämpfe bestreiten», sagt er. Mutter Michèle ist da anders. Ein erhöhter Puls gehört zu ihrem Leben: «Ich erinnere mich an einen Tag, da war Seraina auf einer schwierigen Bergtour, Fabian hatte einen Wettkampf, Alessia fuhr ihre erste Abfahrt und auch Luana hatte ein Rennen.»

Es war, als wäre sie ein Ballon auf Nadeln, so angespannt war sie. Auch die Kinder leiden manchmal mit, wenn der Bruder oder die Schwester fährt. Besonders Alessia. «Am schlimmsten finde ich es, Rennen von meinen Geschwistern im Liveticker zu verfolgen», sagt sie. «Weil man nicht sieht, was passiert.»

Als Alessia und Luana geboren wurden, lebte die Familie Bösch bereits in Engelberg. «Trotzdem nennen sie mich manchmal eine Aargauerin», sagt Luana. Und ihr Bruder ergänzt:

«Ich werde auch immer mal wieder gefoppt, dass ich ein Flachländer sei.»

Aber die Sticheleien sind immer liebevoll, nie böse. «Überhaupt wurden wir in Engelberg sehr gut aufgenommen», sagt Michèle. «Auch wenn man lange Zeit eine zugezogene Familie bleibt.»

Die Gondelbahn nur zweimal umfallen entfernt

Die Liebe zum Schnee ist ansteckend. «Obwohl wir schon früher gerne in die Berge fuhren», sagt Michèle. Aber nach dem Umzug waren sie quasi vor der Nase und die Gondelbahn nur zweimal umfallen entfernt.

Logisch wuchsen die Kinder auf Ski auf. «Und irgendwie passiert es dann wie von selbst», sagt Fabian. Obwohl seine Türen nie so offen standen, wie die der alpinen Skifahrer. «Im Freestyle gab es quasi nichts. Ich startete und dann war ich irgendwann in der Nationalmannschaft.» Dazwischen gab es nur ihn selbst, der seinen Weg ging. «Eine Förderung wie im Ski alpin gab es nicht.»

Der Skisport dominiert das Haus. An der Wand: Die Weltmeisterski von Fabian Bösch. Claudio Thoma

Seiner Schwester Alessia geht es da anders. Ihr Weg ist vorgezeichnet. Über das nationale Leistungszentrum empfahl sie sich für einen Kaderplatz bei Swiss-Ski. Die Sportmittelschule Engelberg, eine der renommiertesten Schulen für Skisportler, ergänzt das Angebot perfekt. Ihr Ausbildungsort liegt vor der Haustür. Während andere Ski-Talente im Internat wohnen, kann sie zu Hause schlafen. «Das ist natürlich ideal», sagt sie.

Die Winteruniversiade als Chance?

Auch Luana besucht die Sport­mittelschule und profitiert als alpine Skifahrerin von besten Voraussetzungen. Etwas komplizierter war es für Fabian, der die Sportmittelschule ebenfalls begann. «Es gab zwar auch eine Klasse für Freestyle-Skifahrer. Aber in Engelberg gibt es keine Schanzen. Nach der Schule mussten wir zwei Stunden nach Laax fahren», sagt er. Der Vorteil der kurzen Wege verwandelte sich in einen Nachteil.

Vor den Olympischen Spielen 2014 in Sotschi brach Fabian die Schule deswegen ab. «Ich setze mich schon lange dafür ein, dass im Skigebiet in Engelberg Möglichkeiten im Bereich Freestyle entstehen», sagt er.

Nun findet im Dezember die Winteruniversiade in der Zentralschweiz statt und die Freestyle-Wettbewerbe in Engelberg. «Vielleicht ist das ein gutes Zeichen», sagt Fabian. Mittlerweile holt er eine Ausbildung nach und absolviert seit 2019 die kaufmännische Ausbildung an der Sportmittelschule Engelberg.

Früher war es noch voller: Ein Blick in den Skiraum der Familie Bösch. Claudio Thoma

Luana hat andere Sorgen. Seit zwei Jahren schmerzt ihr Rücken. Niemand konnte bisher helfen. Nun hat sie zusammen mit ihren Eltern entschieden, die Notbremse zu ziehen. Sie will raus aus der Spirale, für ein Jahr in die USA, um etwas anderes zu erleben. Der Traum von der Karriere als Skisportlerin bleibt.

«Schön ist, dass sie in den wenigen Rennen, die sie trotz Schmerzen fahren konnte, zu den Besten gehörte», sagt Vater Markus. Ein Jahr Pause sollte dran nichts ändern. Die Auszeit aber wird ihr guttun.

Die Mutter wurde zur Wachsexpertin

Mittlerweile steht die Familie im Garten. Der Blick schweift auf die Berge. Fabian ist sich das Posieren für die Fotografen gewohnt. «Obwohl mir nach 15 Minuten Dauerlächeln schon der Kiefer schmerzt.»

Alessia wurde in der vergangenen Saison vom Schweizer Fernsehen begleitet. «Morgen sind wir Champions» heisst das Format, das sie zeigt. Unter Druck setzen lassen, will sie sich davon nicht. «Ich will ja sowieso das Beste herausholen», sagt sie. Nicht für die Fernsehzuschauer, sondern für sich selbst.

Die Böschs harmonieren, obwohl sie sich – zumindest im Winter – selten alle sehen. Zu weit herum führt sie ihr Leben. Mutter Michèle war lange für die unzähligen Ski zuständig. «Wir verstanden nichts von der Skipräparation», sagt Vater Markus. «Aber meine Frau war bereit, es zu lernen.»

Mittlerweile hat Alessia einen Servicemann von Swiss-Ski. Fabian präpariert seinen Ski selbst. «Weil ich das will», sagt er. «Deine Ski sind ja auch einfach», sagt die Mutter. «Hey, jetzt fühle ich mich aber angegriffen», erwidert der Sohn. Alle lachen. Die Aargauer Familie Bösch lebt längst den Skisport.