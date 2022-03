Marco Odermatt: Wie der Bergkanton Talente fördert.

Skistar aus Nidwalden Die Begabtenförderung im Bergkanton: Wie aus Marco Odermatt ein Gesamtweltcupsieger wurde Im Kanton Nidwalden entstand 2004 eine Begabtenförderung für junge talentierte Skifahrerinnen und Skifahrer. Treibende Kraft war Walter Odermatt, der Vater von Marco Odermatt. Inputs bekam er auch von einer Skilegende. Claudio Zanini Jetzt kommentieren 14.03.2022, 18.00 Uhr

Mit den beiden Podestplätzen von Kranjska Gora ist Marco Odermatt im Gesamtweltcup uneinholbar geworden. Sven Thomann/Freshfocus

An einem Sonntagmorgen klingelte das Telefon bei Walter Odermatt. Pirmin Zurbriggen war am Apparat, er, Zurbriggen, vielleicht die grösste Legende des Schweizer Skisports. Vierfacher Gesamtweltcupsieger, Olympiasieger, Weltmeister. Walter Odermatt sagt: «Dass mich einmal Pirmin Zurbriggen anruft ... das ist für mich dermassen speziell. Er war für uns ein Skigott früher.» Und jetzt gratulierte ihm der Skigott zu den Leistungen seines Sohnes. Walter Odermatt kommt die Episode immer noch unrealistisch vor. Warum sollte der Skigott ausgerechnet mit ihm telefonieren? Ihm, dem Sohn einfacher Eltern aus dem Berghang unterhalb des Loppers in Hergiswil.

Walter Odermatt, der Vater von Marco Odermatt. Jakob Ineichen

Pirmin Zurbriggen und Walter Odermatt hatten an diesem Sonntag nicht zum ersten Mal miteinander zu tun. Walter, der einfach «Walti» genannt wird, trieb in den Nullerjahren die Professionalisierung des Skisports in Nidwalden voran. Als 2004 die Gründung der Begabtenförderung anstand, ging er auf Zurbriggen zu. Die Walliser waren einen Schritt weiter und arbeiteten mit mehreren Trainingszellen. «Ich habe allen Mut zusammengenommen und Pirmin angerufen», sagt Walti Odermatt. Zurbriggen war bereit, sich mit Odermatt in Zermatt zu treffen und erklärte ihm, wie er die Förderung in den Trainingszellen organisierte. Beim Treffen war auch der 6-Jährige Marco dabei. Die Erzählung dazu ist mittlerweile legendär, denn Marco Odermatt schlief während des Gesprächs der beiden Männer ein. Skilegende am Tisch hin oder her.

Elf Gemeinden, acht Skiklubs

Die Walliser Inputs mögen ihren Teil dazu beigetragen haben, dass in Nidwalden professionelle Strukturen entstanden sind. Walti Odermatt war die treibende Kraft. Er gründete 2004 mit seinen Kollegen Paul Schmidiger und Alfonso Ventrone die Begabtenförderung Ski alpin in Hergiswil. «Wir waren ein Dreamteam. Aber wir hatten die richtigen Leute um uns. Es brauchte eine Schule, eine politische Gemeinde und eine Bildungsdirektion beim Kanton, die mitzogen», sagt Odermatt. Das Ziel der Institution war, bereits während der Sekundarstufe Sport und Schule professionell zu koordinieren. Mit dem Angebot füllten sie ein Vakuum zwischen JO-Alter und Sportmittelschule. Die Jugendlichen konnten mehr trainieren, blieben allerdings in ihren Regelklassen und behielten so ihre sozialen Kontakte und vielleicht auch den Draht zum richtigen Leben.

Priska Nufer gewann Ende Februar die Abfahrt von Crans-Montana. Es war ihr erster Sieg bei einem Weltcup-Rennen. Jean-Christophe Bott/EPA

Der Skisport gehört fest zur DNA von Nidwalden. Der Kanton hat elf Gemeinden und acht Skiklubs. Es gibt genügend Kinder, die auf, an oder zumindest in der Nähe von Pisten aufwachsen. Mithilfe einer Begabtenförderung konnte man sie auf die Karriereleiter des Spitzensports bringen. Heute sind mit Marco Odermatt, Priska Nufer, Reto Schmidiger, Yannick Chabloz, Andrea Ellenberger, Nathalie Gröbli und Viviane Härri sieben Athletinnen und Athleten im Weltcup vertreten, die in Hergiswil ihre Laufbahn starteten. Aktuell hat man 10 Athletinnen und Athleten in Swiss-Ski-Kadern.

«Ich sehe ihn nicht anders an, wenn er reinkommt»

Die Präsidentin der Begabtenförderung ist Monika Wicki-Hess. Sie betont die Wichtigkeit der Kontinuität. Die Schlüsselpositionen seien seit Längerem mit den gleichen Köpfen besetzt. «Es gibt viele Leute, die seit Anfang an dabei sind. Das ist die Basis für die Zusammenarbeit zwischen Nidwaldner Skiverband und Begabtenförderung.» Es scheint, als zögen im Bergkanton alle am selben Strick. «Es braucht auch viel Verständnis von den Lehrpersonen, da Schüler der Begabtenförderung in ihrer Regelklasse oft fehlen wegen des Sports.»

Hat sie bei Marco Odermatt früh erkannt, dass er es nach ganz oben schaffen wird? «Es ist eine wahnsinnige Leistung von ihm», sagt Wicki-Hess. «Aber das war nicht zu erahnen. Der Weg ist generell für alle sehr steil und lang. Umso höher ist der Erfolg einzustufen, dass wir so viele Athleten im Weltcup haben.»

Reto Schmidiger, Marco Odermatt und Andrea Ellenberger (von links) in Hergiswil. Boris Bürgisser (5. April 2019)

Zur Idee einer Begabtenförderung hatte Walti Odermatt nicht der eigene Sohn bewogen, sondern Reto Schmidiger und Andrea Ellenberger, bei denen er Potenzial erkannte. «Ich denke sogar, dass Marco den Vorteil hatte, dass andere vor ihm den Weg machten. Er sah, dass es funktionieren kann, aber auch wie schwer es ist.» Es spricht viel Demut aus Walti Odermatt. Er denkt nicht nur an sich und seinen Sohn. Er sagt: «Wir müssen trotz diesen Erfolgen schauen, dass junge Athletinnen und Athleten nachkommen.»

Einen perfekten Werbeträger für den Hergiswiler Weg hätten sie jedenfalls mit Marco Odermatt. Er ist in dieser Saison zum Gesamtweltcupsieger geworden, zum Olympiasieger ebenso. «Für mich ist er immer noch der Gleiche. Ich sehe ihn nicht anders an, wenn er zur Tür hereinkommt», sagt der Vater. Sein Sohn fährt nun ähnlich erfolgreich wie Pirmin Zurbriggen einst. Walti Odermatt hat nun einen Skigott in seiner Familie. Auch wenn er das nie im Leben so sagen würde.

