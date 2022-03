Ryan Regez gewinnt den Gesamtweltcup im Skicross

Der 29-jährige Ryan Regez sichert sich zum ersten Mal in seiner Karriere die grosse Kristallkugel im Skicross. Nach Olympiagold in diesem Jahr endet für den Berner Oberländer eine sehr erfolgreiche Saison. Beim Saisonfinale in Veysonnaz reicht Regez ein achter Platz, bei den Frauen wird Fanny Smith Dritte.

Pascal Däscher 19.03.2022, 17.16 Uhr