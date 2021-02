Die Abfahrt steht an: Schlagen die Schweizer Ski-Frauen wieder zu und holen Edelmetall?

Nach dem sensationellen Auftakt in die WM mit Gold für Lara Gut-Behrami und Silber für Corinne Suter im Super-G stehen die beiden Schweizerinnen auch am Sasmtag in der Abfahrt wieder ganz weit oben auf der Favoritenliste. Verfolgen Sie das Rennen hier live.