Ski-WM Wochenende der Sorgenkinder: Wendy Holdener und Daniel Yule sind im Slalom gefordert Bisher verlief die Saison für Wendy Holdener und Daniel Yule nicht so, wie sie sich das vorgestellt haben. Zum Abschluss der WM soll nun für beide die Befreiung folgen. Martin Probst 20.02.2021, 05.00 Uhr

xxx Christian Bruna / EPA

Plötzlich war die Leichtigkeit weg. Bei Daniel Yule, der in der vergangenen Saison im Slalom fünfmal auf dem Podest stand. Bei Wendy Holdener, die in vier Disziplinen insgesamt sechsmal zu den besten Drei gehörte.

Und jetzt, im WM-Winter, ist salopp gesagt der Wurm drin. Yule war im Weltcup zweimal Siebter. Es sind seine Bestresultate bisher. Holdener stand zwar einmal auf dem Podest, aber auch das entspricht nicht ihren Erwartungen.

Ihre bisherigen WM-Auftritte passen da gut ins Bild. In der Kombination wurde Holdener 2017 und 2019 Weltmeisterin. In Cortina schied sie im Kombi-Slalom aus. Im Parallelrennen fuhr die 27-Jährige Bestzeit in der Qualifikation. Im Rennen wurde sie Siebte. Natürlich hatte das auch mit der Piste zu tun, und doch ist es sinnbildlich – wie auch der vierte Rang im Teamevent. Es läuft nicht nach Plan. Sie sagt:

«Was haben jetzt alle mit dem Wurm.»

Holdener wurde von einem Journalisten darauf angesprochen. Die Metapher nervt sie. Weil sie selbst spürt, dass es derzeit harzt.

Rang acht im Riesenslalom kam da gerade recht. Es war für Holdener ein positives Erlebnis in einem Winter, der sonst viel Unruhe brachte. Kurz vor der WM trennte sie sich von ihrem Trainer Klaus Mayrhofer, weil sie als Team nicht harmonierten. Es wurde zum dominierenden Thema vor der WM.

Wenn es nicht läuft, kommt es zu Nebenschauplätzen

«Klaus, Klaus, Klaus. Alle sprechen nur von Klaus», sagte Holdener zu einem Teambetreuer, als sie sich nach einem Gespräch auf den Weg ins Hotel machte. Wenn es nicht läuft, kommt es zu Nebenschauplätzen. Das kostet Energie. Holdener sagt: «Ich werde es allen zeigen.»

Es ist eine Kampfansage für den Slalom vom Samstag. Allerdings birgt die Brechstange gerade in einer Disziplin, in der so viel Gefühl gefragt ist, auch Gefahren.

Auch Michelle Gisin haderte, nachdem sie im Riesenslalom vom fünften auf den elften Rang zurückfiel. «Ich habe eine grosse Chance weggeschmissen», sagte sie. Dann wurde sie von ihren Emotionen überrollt. Allerdings kann sich die 27-Jährige auf die guten Resultate in dieser Saison besinnen. «Ich fahre gut Ski, das stimmt mich zuversichtlich.» Auch im Riesenslalom war Gisin bis zu ihrem Fehler sehr schnell.

Yule und die Suche nach der alten Lockerheit

Die Situation von Daniel Yule ist anders. Er kann kein Vertrauen gewinnen, wenn er an seine bisherigen Auftritte in dieser Saison denkt. Er sagt: «Ich habe teilweise versucht, den Erfolg zu erzwingen.» Es bewirkte nicht das Erhoffte. Im Gegenteil: Er verkrampfte. «Gewöhnlich bin ich schnell, wenn ich ganz locker fahre und kaum Druck auf die Ski gebe.»

Daniel Yule sagt, die Leichtigkeit sei zurück. Jean-Christophe Bott / KEYSTONE

Die fast drei Wochen Pause seit dem letzten Slalom hat er genutzt, «um den Spass am Skifahren wieder zu finden», wie er sagt. Er hat viel trainiert, ist aber auch einfach so auf den Pisten gefahren. Ohne Tore, ohne Zeitmessung. Fast so, wie es Freizeitsportler tun. «Die Pause hat mir geholfen, mein Gefühl wieder zu finden.»

Entsprechend zuversichtlich ist der 28-Jährige für das Rennen am Sonntag. Helfen könnte Yule, dass die Erwartungen tiefer sind als auch schon. Die Hoffnungen ruhen auf Ramon Zenhäusern, der in dieser Saison schon dreimal auf dem Podest stand. Auf Daniel Yule und Wendy Holdener ist man gespannt. Wird es das Wochen­ende der Sorgenkinder?