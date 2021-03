Nachdem die erste Abfahrt am Freitag nach nur neun Fahrern abgebrochen wurde, stehen die Speedspezialisten am Samstag noch einmal in Saalbach für eine Abfahrt am Start. Reicht es einem Athleten von Swiss Ski aufs Podium? Verfolgen Sie das Rennen hier live.

06.03.2021, 10.50 Uhr