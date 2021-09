Trainingssturz: Corinne Suter verpasst verletzt den Weltcup-Start

Ski alpin Nach schwerem Sturz in Training: Corinne Suter verpasst Weltcup-Start Corinne Suter hat sich bei einem Sturz im Super-G-Training in Zermatt Knochenprellungen und Schürfungen im Gesicht zugezogen. Die Schwyzerin wird damit beim Weltcup-Auftakt in Sölden nicht am Start sein können. 26.09.2021, 15.11 Uhr

Corinne Sutter. Bild: Pascal Muller/Freshfocus

Corinne Suter muss kurz vor Beginn der neuen Weltcup-Saison einen verletzungsbedingten Rückschlag hinnehmen. Die 26-jährige Speedfahrerin stürzte am Samstag beim Super-G-Training in Zermatt, wie Swiss-Ski am Sonntag mitteilte. Noch gleichentags seien in der Klinik Hirslanden in Zürich umfassende radiologische und klinische Abklärungen erfolgt. Demnach erlitt die Abfahrts-Weltmeisterin schwere Knochenprellungen an beiden Schienbeinplateaux sowie Schürfwunden im Gesicht. Ein Einsatz Suters beim Weltcup-Auftakt in Sölden am 23. Oktober ist damit gemäss Swiss-Ski nicht möglich.