Karate an den Olympischen Spielen: So will Elena Quirici punkten

Keystone-SDA

Serie: Olympia-Porträts Karateka Elena Quirici hat nur eine einzige Olympia-Chance – so will sie punkten In einer Video-Serie werfen wir einen Blick auf einige ausgesuchte Schweizer Hoffnungsträgerinnen und -träger an den Olympischen Sommerspielen 2021 in Tokio. Heute: Karateka Elena Quirici aus Schinznach-Dorf im Aargau. 28.07.2021, 17.16 Uhr

Karate feiert an den Olympischen Spielen in Tokio seine Premiere. Elena Quirici will bei der Verteilung der ersten Olympia-Medaillen in der asiatischen Kampfsportart ein Wörtchen mitreden. Sie will die einmalige Chance packen, denn 2024 figuriert Karate bereits nicht mehr im Programm.