Béatrice Wertli: «Alles kommt aus dem Aargau, ausser mein Mann»

SERIE ERFOLGREICHE SPORTLER Béatrice Wertli im Interview: «Alles kommt aus dem Aargau, ausser mein Mann» Seit März 2021 ist Béatrice Wertli Direktorin des Schweizerischen Turnverbandes. Unter ihrer Führung sollen Turnskandale endgültig der Vergangenheit angehören. Als ehemalige Politikerin und Kommunikationsexpertin ist sie es gewohnt, Lösungen zu finden. Ein Gespräch über Heimat, Klischees und das Geheimnis der Rüeblitorte. Martin Probst 31.12.2021, 05.00 Uhr

Béatrice Wertli: «Wir haben im Aargau mehr Turnvereine, als es Gemeinden gibt.» Fabio Baranzini

Meine erste Berührung mit Sport im Kanton Aargau war:

Béatrice Wertli: Meine Mutter ist mit uns Kindern schon sehr früh in die Badi oder ins Hallenbad gegangen. Und schon bald habe ich an Schwimmkursen teilgenommen. Seit ich mich erinnern kann, ist Wasser Teil meines Lebens. Erste Erinnerungen habe ich an die Hallenbäder in der Telli in Aarau und in Oberentfelden.

Der Aargau ist Weltmeister im ...

... Understatement. Der Kanton hat ein Image, das ihm nicht gerecht wird. Egal ob wir auf seine Geschichte schauen oder auf die Gegenwart. Egal in welchem Bereich. Sinnbildlich steht für mich die ehemalige Aargauer Bundesrätin Doris Leuthard. Sie ist Weltmeisterin in so vielem, ­würde das selbst aber niemals so sagen.

Wäre der Aargau eine Sportart, dann ...

... Triathlon. Wir haben wunderschöne Seen, ein ideales Velogebiet, nicht zu steil und nicht zu flach, und tolle Laufstrecken. Die Topografie ist perfekt für einen Triathlon. Ich selbst habe meine Karriere als Triathletin hier begonnen. Und auch das Kantonswappen passt mit den drei Sternen, den drei Wellen und den drei Farben.

Ist der Kanton Aargau ein Sportkanton?

Auf jeden Fall. Der Sport ist im Aargau tief in der Gesellschaft verankert. Wir haben zum Beispiel mehr Turnvereine, als es Gemeinden gibt. Ich selbst bin neben dem Brügglifeld aufgewachsen, bekam also etwas vom Fussball mit (lacht). Überhaupt kann man im Aargau eigentlich jede Sportart betreiben. Die Verankerung zeigt sich auch in der Bildung, in der Sport eine grosse Rolle spielt. Und wenn ich nochmals auf das Turnen zurückkomme: Der Aargau bringt regelmässig Spitzenathletinnen und Spitzenathleten im Kunstturnen heraus und beheimatet auch Spitzenturnvereine wie zum Beispiel den STV Wettingen.

Das verbindet mich mit dem Kanton Aargau:

Es ist meine Heimat. Ich bin hier geboren und aufgewachsen. Ich habe hier meine Leidenschaft für den Sport und die Politik entdeckt. Alles kommt aus dem Aargau – nur mein Mann nicht, den habe ich in Bern kennen gelernt (lacht).

Zur Person Béatrice Wertli Béatrice Wertli wurde am 24. Februar 1976 geboren. Als Jugendliche war sie Teil des Schweizer Nationalkaders im Triathlon. Daneben begann sie eine Laufbahn als Kommunikationsexpertin und Politikerin, die sie bis zur Generalsekretärin der CVP Schweiz führte. Seit März 2021 ist sie Direktorin des Schweizerischen Turnverbandes. Wertli ist verheiratet und hat zwei Töchter.

Diese Aargauer Klischees erfülle ich:

Ich habe einen undefinierbaren Dialekt, wie viele im Aargau, den man nicht richtig zuordnen kann. Den habe ich bis heute behalten, obwohl ich lange in Genf lebte, oder auch in Bern. Meine Kinder sprechen zu Hause noch immer Aargauisch, obwohl sie auch astreines Berndeutsch beherrschen (schmunzelt).

Das muss man im Aargau unbedingt gemacht haben:

Der Kanton verdient, dass man ihn entdeckt. Man sollte zum Beispiel einmal vier Tage Ferien in Aarau machen, eine Wohnung mieten oder ins Hotel gehen, so wie man das in Städten im Ausland macht. So lernt man die Stadt ganz anders kennen. Als Triathletin habe ich den Aargau zudem oft mit dem Velo durchquert und viele wunderbare Ecken kennen gelernt. Man sollte eine Tour de Aargau machen. Man wird erstaunt sein, was man alles erleben und entdecken kann.

Béatrice Wertli (r.) im Gespräch mit Bundesrätin Viola Amherd Keystone

Dem Kanton Aargau ver­danke ich:

Meine Wurzeln. Ich bin heute da, wo ich bin, weil ich im Aargau Wurzeln und Flügel erhalten habe. Ich habe als Triathletin im Aargau begonnen und es in das nationale Juniorenkader geschafft. Ich war bei der Jungen CVP Aargau und später Generalsekretärin der CVP Schweiz. Ich habe als Jugendliche im Turnverein Satus in Oberentfelden trainiert und bin heute Direktorin des Schweizerischen Turnverbands. Dieser Job ist für mich auch eine Rückkehr in den Aargau. Ich habe bei der Bewerbung gesagt, dass es mir viel Freude bereiten würde, wieder in Aarau zu arbeiten.

Die beste Rüeblitorte bäckt ...

... mein Mann. Er hat das Rezept einst von meiner Mutter über­nommen. Die beste Rüeblitorte wurde also nach Bern exportiert (lacht). Ich verrate hier aber unser Familiengeheimnis: Der Trick ist, dass man die doppelte Menge Rüebli nimmt, als im Rezept des «Tiptopf» erwähnt wird.

Hier hat der Kanton Aargau in Sachen Sport noch Auf­holbedarf:

In meiner Position ist das schwierig, zu beantworten. Ich will nicht, dass der Eindruck entsteht, ich fokussiere mich in meiner Arbeit auf den Aargau, was nicht stimmt. Generell kann ich sagen, dass der Sport in der Schweiz während der Pandemie grosse Unterstützung erfuhr. Wo es fast schon traditionell Aufholbedarf gibt, ob im Aargau oder in der Schweiz, ist bei der Infrastruktur. Ich wünsche mir, dass der politische Prozess in diesem Bereich einfacher würde. Denn überall, wo es mehr Sport geben kann, wird die Welt ein bisschen besser.

Das sind meine Lieblingsorte im Kanton:

Die Altstadt in Aarau, weil es ein wunderbares Städtchen ist. Zudem lohnt sich eine Wanderung zwischen Gislifluh und Wasserflue im Aargauer Teil des Jura.

