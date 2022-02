Serie A Traumtor reicht Atalanta im Duell der Nati-Mittelfeldspieler nicht In einer packenden Partie trennten sich Atalanta Bergamo und Juventus mit 1:1. Während Remo Freuler bei «La Dea» durchspielte, musste Denis Zakaria über 90 Minuten von der Bank aus zuschauen. Somit verpasste es Juventus, Kapital aus dem Remis von Inter und Napoli zu schlagen. Pascal Kuba 13.02.2022, 23.09 Uhr

Ruslan Malinowskyj brachte Atalanta mit einem Prachtstor in Führung. EPA ANSA

Nach dem Unentschieden der Titelkandidaten Inter Mailand und Napoli hat es Juventus Turin am Sonntagabend bei Atalanta Bergamo verpasst, ans Führungstrio aufzuschliessen. Bei Remo Freulers Atalanta kam der neue Klub von Denis Zakaria nicht über ein Remis hinaus. Gleichzeitig schafften es die Piemonteser nicht, den Konkurrenten um die Champions-League-Plätze zu distanzieren.

Bei Atalanta stand Freuler erwartungsgemäss in der Startelf, während Zakaria auf der Ersatzbank Platz nehmen musste. Beide Mannschaften zeigen von Beginn an offensive Bemühungen. Auf Seiten der «Alten Dame» sorgen 81-Millionen-Euro-Neuzugang Dušan Vlahović und Paulo Dybala für Betrieb, bei den Bergamasken hatte Jeremie Boga zweimal die Chance, Atalanta in Führung zu bringen.

Zu Beginn der zweiten Hälfte nahm die Partie noch mehr an Fahrt auf, Heimmannschaft und Gäste drängten auf die Führung. Atalanta-Keeper Marco Sportiello konnte eine Klasse unter Beweis stellen, auf der anderen Seite rutschte Teun Koopmeiners haarscharf am 1:0 vorbei. Es entwickelte sich ein regelrechter Schlagabtausch, beide Mannschaften agierten jedoch glücklos.

Dann kam der grosse Moment Ruslan Malinowskyj: Der eingewechselte Ukrainer zeigte eine Kostprobe seiner formidablen Schusstechnik und hämmerte das Leder aus grosser Distanz in die Maschen. In der Folge drängte Juventus auf den Ausgleich, welcher in der Nachspielzeit noch gelang: Nach einem Corner stieg Verteidiger Danilo am höchsten und bescherte den Turinern somit einen Punkt. Zakaria wurde von Trainer Massimiliano Allegri nicht eingesetzt. Mit dem Unentschieden bleibt Juventus mit einer Partie mehr zwei Punkte vor den Bergamasken auf Rang vier.