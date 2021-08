Schwingen Jähes Saisonende für Marcel Bieri Grosses Pech für den Eidgenossen Marcel Bieri. Der 26-jährige Zuger verletzte sich am Sonntag beim Anschwingen gegen Benji von Ah am Ob- und Nidwaldner Kantonalen in Giswil am linken Knie. 23.08.2021, 12.33 Uhr

Marcel Bieri. Stefan Kaiser (Zug, 25. August 2019)

Die Untersuchungen in der Hirslanden-Klinik St. Anna in Luzern liessen bereits am Sonntag auf einen Innenband-Riss schliessen, wie Macel Bieris Manager Michael Schiendorfer mitteilte. Am Montag seien weitere Abklärungen beim Spezialisten erfolgt. Die erste Diagnose sei durch Auswertungen der MRI-Bilder bestätigten worden. Gemäss Mitteilung ist aufgrund der Verletzung mit einer mindestens siebenwöchigen Trainingspause zu rechnen, was gleichbedeutend mit dem vorzeitigen Saisonende ist.