Comeback: Bei Lukas Döbeli blieb ein Bizepsriss lange unerkannt

Schwingen Comeback nach Leidenszeit: Bei Lukas Döbeli blieb ein Bizepsriss lange unerkannt Erst verhinderte Corona die Schwingsaison 2020. Dann verletzte sich Lukas Döbeli in der Vorbereitung. Nach zweijähriger Zwangspause gibt der Aargauer am Samstag am Hallenschwinget Brunegg sein Comeback. Martin Probst Jetzt kommentieren 24.03.2022, 05.00 Uhr

Konnte sich ideal auf die neue Saison vorbereiten: Lukas Döbeli. Alexander Wagner

Fast ein halbes Jahr quälte sich Lukas Döbeli – dann wurde es ihm zu viel.

Als er sich zu Beginn des vergangenen Jahres an der rechten Schulter verletzte, gab ein MRI zunächst Entwarnung. «Die Untersuchungen brachten keine schweren Verletzungen hervor», sagt Döbeli.

Also ging er wieder Arbeiten – als Zimmermann. Und als er dann auf der Baustelle manchmal an die Grenzen stiess, musste er sich auch mal einen dummen Sprüche anhören. «Obwohl die meisten sehr viel Verständnis zeigten.»

Umso mehr, als Döbeli im Sommer operiert wurde. Als ihn die Ärzte «aufmachten», wie er es selbst nennt, um endlich mögliche Ursachen für seine Schmerzen zu erfahren, war die Diagnose überraschend: Bizepsriss. Döbeli sagt:

«Ich war froh, endlich zu wissen, was es ist. Ein halbes Jahr konnte ich nicht schwingen, nicht richtig arbeiten und alle wollten wissen, was ich habe – und ich konnte es nicht sagen.»

Die lange Zwangspause hatte auch Gutes

Am Samstag gibt Lukas Döbeli am Hallenschwinget Brunegg sein Comeback. Sechs Wochen durfte er seine Schulter nach der Operation nicht bewegen, danach begann die Rehabilitation. «Seit Anfang Jahr bin ich zurück im Schwingtraining», sagt er.«Es ging sehr schnell wieder sehr gut. Bei der Beweglichkeit fehlen mir vielleicht noch gut zehn Prozent. Aber in Sachen Kraft ist mein Niveau bereits sehr gut.»

Dass die Abläufe im Sägemehl schon wieder funktionieren, ist nicht selbstverständlich. Seit gut zweieinhalb Jahren bestritt Lukas Döbeli keinen Wettkampf mehr. Erst verhinderte Corona die komplette Schwingsaison 2020, dann verletzte er sich.

Doch der Sarmenstorfer sieht in der Zwangspause auch Gutes. «Zum einen ist die Motivation und die Lust auf das Schwingen wieder riesig. Und es tat auch gut, alles einmal von aussen zu verfolgen», sagt Döbeli. Weil es ihm einen anderen Blick auf den Sport ermöglichte. «Ich würde sagen, ich konnte mich weiterentwickeln.»

Grosses Potenzial und noch viel Zeit

Gut tut ihm auch, dass er seit Anfang Jahr als Bauleiter für das Architekturbüro Taro in Wohlen arbeitet. «Vorher, als ich den ganzen Tag körperlich arbeitete, war es nicht immer leicht, noch weiter ins Training zu gehen. Jetzt freue ich mich jedes Mal. Und das spürt man dann schon», sagt er.

Döbeli ist erst 22, bestritt an den Eidgenössischen 2016 und 2019 aber jeweils acht Gänge. Das alleine zeigt sein Potenzial. Hinzu kommen bereits zehn Kranzgewinne – trotz der zwei Jahre Zwangspause.

Zu weit nach vorne will Döbeli selbst verständlicherweise noch nicht schauen und auch Prognosen vermeiden. Allerdings muss man kein Prophet sein, um zu behaupten, dass der Sieger des Eidgenössischen Nachwuchsschwingertags 2015 im August in Pratteln vom Eidgenössischen Kranz träumt.

Zum Eidgenossen wurde sein Bruder Andreas 2019 in Zug. Für Lukas Döbeli war der Auftritt in Zug das letzte Fest, das er bestritt. Am Samstag kehrt er zurück – und will wieder andere Fragen beantworten, als was mit seiner Schulter sei.

