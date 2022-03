Schweizer Skistar Zwei Podestplätze bringen Marco Odermatt ans Ziel seiner Träume Zwar findet der 24-jährige Nidwaldner in den beiden Riesenslaloms von Kranjska Gora in der Person von Henrik Kristoffersen einen Bezwinger, doch mit den den Plätzen 2 und 3 sichert sich Odermatt die kleine Kristallkugel für die Disziplinenwertung und faktisch auch seinen ersten Sieg im Gesamtweltcup. Rainer Sommerhalder 13.03.2022, 14.51 Uhr

Marco Odermatt (rechts) gewinnt zumindest das Champagner-Duell mit Henrik Kristoffersen. Antonio Bat / EPA

Marco Odermatt hat den Gewinn des Gesamtweltcups wiederholt als grössten Erfolg bezeichnet, den ein Skifahrer erreichen kann. Nun hat der Innerschweizer die grosse Kristallkugel mit erst 24 Jahren gewonnen. Der Vorsprung von 319 Punkten auf den Norweger Aleksander Aamodt Kilde vor dem Weltcupfinale in Frankreich reicht dafür aus.

Riesenslalom-Siege sind auch für ihn keine Selbstverständlichkeit. Odermatt fand bei den zwei Rennen in Kranjska Gora in der Person des formstarken Norwegers Henrik Kristoffersen einen würdigen Bezwinger.

Damit gibt es während der gesamten Saison – inklusive des Olympiarennens in China – nur zwei Sieger in dieser Disziplin. Der 24-jährige Schweizer fuhr in sämtlichen Rennen aufs Podest. Neben vier Siegen und zwei zweiten Plätzen war der dritte Rang am Sonntag in Slowenien das schlechteste Resultat des Winters.

Im ersten Moment enttäuscht über Rang 3

Marco Odermatt nahm den Finaldurchgang des zweiten Rennens in Kranjska Gora als Führender in Angriff. Im sehr direkt gesteckten zweiten Lauf fuhr der Nidwaldner zwar «voll auf Sieg», doch unterwegs schlichen sich einige kleine Unsauberkeiten ein.

Im Zielhang verspielte Odermatt den übrig gebliebenen Vorsprung auf Kristoffersen mit einer Unsicherheit, die er vielleicht auf einen erwischten Stein im Belag zurückführte. «Ich wollte heute noch einmal gewinnen, deshalb wurmt der dritte Platz im ersten Moment schon ein wenig», sagte der Schweizer im ORF.

Obwohl er in den einzelnen Rennen Bezwinger fand, hatte Odermatt am vorletzten Weltcupwochenende viel zu feiern. Mit dem zweiten Rang am Samstag sicherte er sich vorzeitig den Gewinn der kleinen Kristallkugel für den Disziplinensieg im Riesenslalom. Mit den gewonnenen 140 Punkten in den beiden Rennen vergrösserte der 24-Jährige den Vorsprung in der Gesamtwertung auf den einzig verbliebenen direkten Konkurrenten Aleksander Aamodt Kilde auf 319 Punkte.

Odermatts Genusswoche in den französischen Alpen

Zwar kann der Norweger beim Weltcupfinale in Frankreich theoretisch mit Siegen in allen vier Disziplinen noch 400 Punkte sammeln. Aber einen Slalom hat Kilde im Weltcup überhaupt noch nie bestritten und einen Riesenslalom im gesamten Winter nicht.

«Ich glaube nicht, dass Kilde so viele Punkte aufholen kann», sagte selbst der bis zuletzt in Bezug auf den grossen Triumph zurückhaltend kommunizierende Marco Odermatt. Er sei nach den Speedrennen in Norwegen punkto Gesamtweltcup nochmals kurz nervös geworden, verriet der Schweizer.

«Doch mit dem zweiten Platz am Samstag ist die Nervosität verflogen. Es war mein Plan, das Rennen vor dem Finale zu entscheiden. Jetzt kann ich die letzten drei Rennen so richtig geniessen», sagte der Schweizer Skikönig. Körperlich fühle er sich nach wie vor top. Deshalb spreche nichts dagegen, bereits am Montag das erste Abfahrtstraining in Courchevel zu bestreiten.