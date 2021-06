Weltmeister Marco Tardelli: Der Schweiz fehlt die Mentalität

Marco Tardelli bei seinem berühmten Torjubel im WM-Final 1982. Bild: Imago images

Schweizer EM-Gegner Italien Der ehemalige italienische Fussballprofi Marco Tardelli im Interview: «Die Schweiz ist für den grossen Erfolg noch nicht bereit» Marco Tardelli war 1982 Weltmeister mit Italien, feierte mit der Juve grosse Erfolge. Der 66-Jährige spricht über den Höhenflug der Squadra Azzurra vor dem Länderspiel gegen die Schweiz, fehlende Mentalitäten und offene Rechnungen, und den FC St.Gallen. Interview: Christian Brägger und Lukas Plaschy aus Rom 16.06.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die EM verfolgt Marco Tardelli für das italienische Fernsehen in den Aufnahmestudios in Rom. Corona hat den 66-Jährigen vorsichtig werden lassen, darum schlägt er ein physisches Treffen in der Hauptstadt Italiens aus und möchte das Interview lieber per Telefon führen. Das Zeitfenster ist eng, die Arbeit bei der RAI ruft, weshalb er während des Gesprächs manchmal auch etwas «knorrig» rüberkommt.

Ihr Jubel nach dem Tor zum 2:0 im WM-Final ging um die Welt. Werden Sie noch oft darauf angesprochen?

Marco Tardelli: Es ist zwar schon lange her, aber ja, es passiert mir immer noch häufig. Das freut mich natürlich sehr. Wissen Sie, ich habe mit Juventus Turin auf Klubebene viele nationale und internationale Pokale gewonnen. Der grösste Wunsch eines Fussballers ist jedoch der Gewinn der Weltmeisterschaft. Mit diesem Triumph ging für mich ein Traum in Erfüllung.

Sie spielten mit Italien auch dreimal gegen die Schweiz. Was für Erinnerungen haben Sie an den Schweizer Fussball von damals?

Oh, da erwischen Sie mich jetzt auf dem falschen Fuss. Das ist schon über 40 Jahre her. Ehrlich gesagt erinnere ich mich nur noch vage daran. Was ich aber mit Sicherheit sagen kann: Der Schweizer Fussball von heute hat ein viel höheres Niveau als damals.

Welchen Eindruck haben Sie heute von der Schweizer Nationalmannschaft?

Marco Tardelli Bild: Imago images

Die Mannschaft gefällt mir. Sie hat gute Einzelspieler in ihren Reihen. Allerdings vermisse ich ein wenig die Konstanz. Die Schweizer hatten immer wieder gute Momente und dann wieder Aussetzer. Sie können einem Spiel nicht über 90 Minuten den Stempel aufdrücken. Dies ist allerdings erforderlich und eine entscheidende Qualität, wenn man Grosses erreichen will.

Weshalb fehlt diese Qualität?

Von aussen ist das natürlich schwierig zu beurteilen. Es braucht Erfahrung auf internationaler Ebene. Natürlich hat die Schweiz Spieler von internationaler Klasse. Aber für grosse Siege braucht man auch die richtige Mentalität. Ich glaube, dass die Schweiz für einen grossen Erfolg noch nicht bereit ist. Mit der nötigen Erfahrung und den richtigen Spielern kann das in Zukunft aber durchaus eintreffen.

Vladimir Petkovic, der Trainer der Schweizer, kennt man in Italien aus seiner Zeit bei Lazio Rom bestens. Wie sehen Sie seine Arbeit?

Ich kenne Petkovic schon lange. Er hat bei Lazio einen hervorragenden Job gemacht. Schade, wurde er dort nach nur eineinhalb Saisons entlassen. In Italien hat man mit Trainern leider keine Geduld.

Die Squadra Azzurra hinterliess im Eröffnungsspiel gegen die Türkei defensiv wie offensiv einen starken Eindruck.

Ich muss sagen, dass mich das erste Spiel tief beeindruckt hat. Italien hat eine offensive Spielausrichtung, welche die Mannschaft gegen die Türkei toll umgesetzt hat. Mancini hat ein Spielsystem verordnet, das sehr modern und deshalb ungewöhnlich für eine italienische Auswahl ist. Ehrlich gesagt, habe ich bisher wenige Teams so spielen sehen wie das unsere. England spielte gut gegen Kroatien, aber es lebt vor allem von seinen Einzelspielern. Italiens Stärke hingegen ist das Kollektiv.

Und wer ragt aus diesem Kollektiv heraus?

Das Mittelfeld. Bald wird auch noch Spielmacher Marco Verratti von seiner Verletzung zurückkehren. Für die Offensive wie die Defensive spielt das Mittelfeld eine entscheidende Rolle. Nehmen Sie das Spiel gegen die Türkei. Alle drei Stürmer haben getroffen oder waren am Eigentor der Türken beteiligt - und die Abwehr hat kein Gegentor erhalten. Dies war nur dank der unermüdlichen Arbeit und dem konstanten Pressing der Mittelfeldspieler möglich.

Italien stellt eine eher unerfahrene Mannschaft mit vielen jungen Spielern. Für viele ist es das erste, wichtige Turnier. Kommt diese EM zu früh für den grossen Wurf?

Mit Nicolo Zaniolo fehlt zwar das grösste Talent verletzungsbedingt. Aber Italien ist «prontissima», also sehr bereit, um bis ins Endspiel zu kommen! Natürlich ist ab der K.o-Phase immer alles möglich. Ich bin jedoch überzeugt, dass Italien eine Hauptrolle sowohl an diesem Turnier als auch in der näheren Zukunft spielen wird.

Sie verkörperten in den 1980er Jahren den Prototyp des modernen Mittelfeldspielers, der sowohl läuferische als auch technische Qualitäten vereinte. Wer übernimmt Ihren Part bei den Italienern heute?

Vergleiche sind immer schwierig. Die Leute sagen, dass Nicolo Barella von Inter Mailand diesen Spielertyp verkörpere. Jeder hat da seine eigene Meinung. Ich denke, dass Barella alle Qualitäten besitzt, um der Dreh-und Angelpunkt im italienischen Spiel zu werden. Läuferisch, technisch, aber auch mental ist er trotz seiner erst 24 Jahre schon jetzt ein überdurchschnittlicher Spieler.

Die Nicht-Qualifikation für die WM 2018 war ein grosser Schock. Die Medien sprachen von einem «nationalen Drama». Wie konnte Italien so rasch aus diesen Trümmern emporsteigen und eine neue Euphorie entfachen?

Natürlich, das Verpassen der Endrunde war ein grosser Schock. Aber jedes Ende ist gleichzeitig auch ein Neuanfang. Der Fussballverband hat mit der Wahl Roberto Mancinis auf einen «Commissario tecnico» gesetzt, der gerne mit jungen Spielern arbeitet und ihnen auch eine Chance gibt. Deshalb gelang der Squadra Azzurra dieser Wiedergeburt auch so rasch.

Dann ist der aktuelle Erfolg der Verdienst nur von Mancini?

Mancini will mit spielerischen Mitteln gewinnen, nach dem Motto: Angriff ist die beste Verteidigung. Aber sehen Sie, für den Erfolg braucht es immer beide Seiten. Beiden Parteien, Mancini und seinen Spielern, gehören die Meriten.

Stimmt es eigentlich, dass Sie und Mancini als Spieler bei einer USA-Tournee eine Zechtour bis spät in die Nacht durch die Bars von New York unternahmen? Und Mancini deshalb vom damaligen Nationalcoach Enzo Bearzot nicht für die WM 1986 in Mexiko berücksichtigt wurde?

Ist das eine Frage zum Fussball?

Indirekt. Weil es eben den Anschein macht, dass Mancini, bedingt durch seine eigene, nicht sehr erfolgreiche Nationalmannschaftskarriere, mit der Squadra Azzurra noch eine offene Rechnung hat.

Mancini muss keine offene Rechnung begleichen. Er hat bei Sampdoria Genua und Lazio Rom eine grossartige Spielerkarriere gemacht. Auch andere grosse Talente wie etwa Inter Mailands Evaristo Beccalossi oder Romas Roberto Pruzzo, der Torschützenkönig in der Serie A war, blieb der grosse Erfolg mit der Nationalmannschaft verwehrt. Es ist nun mal leider so, dass ein Auswahltrainer seine Entscheide für das Wohl des Kollektivs fällen muss, nicht für das eines Individuums.

Sie trainierten 2001 Inter Mailand. Damals war die Serie A die beste Liga der Welt. Weshalb überholten seither andere Ligen den italienischen Fussball?

Ich persönlich denke nicht, dass die Serie A an Qualität eingebüsst hat. Nehmen Sie Juventus Turin, welches mit Massimiliano Allegri 2015 und 2017 zweimal im Final der Champions League stand. Natürlich kann die Serie A budgetmässig momentan nicht mit der englischen Premier League mithalten. Aber das spielerische Niveau ist weiterhin sehr hoch.

Sie waren zwischen 2008 und 2013 Giovanni Trapattonis Assistenztrainer bei der irischen Nationalmannschaft. Wie kam diese Zusammenarbeit zustande?

Während meiner Spielerkarriere war Trapattoni mein Trainer sowohl bei Juventus Turin als auch bei Inter Mailand. Ich denke, er hat mich zu seinem Assistenten gemacht, weil ich davor diverse italienische Juniorenauswahlen gecoacht und somit internationale Erfahrung mit Auswahlen hatte. Dass wir uns damals mit Irland für die EM 2012 qualifizieren konnten, war eine grosse Sache. Mit Trapattoni zu arbeiten, war sehr interessant und oft auch amüsant.

Der italienische Fussballstar Marco Tardelli verhilft bei seinem ersten NLA-Heimspiel für den FC St. Gallen den Ostschweizern zu einem 2:0 Sieg über den FC Sion. Tardelli überspringt einen Sion-Spieler und ist nicht zu stoppen, aufgenommen am 10. Oktober 1987. Bild: Keystone

Weltmeister, Landesmeister, Meistercupsieger mit Juventus, später Profi bei Inter. Und dann spielten Sie plötzlich für den FC St.Gallen. Wie kam es 1987 dazu, dass Sie in der Ostschweiz einen Vertrag unterschrieben?

Ein Freund rief mich an und sagte mir, es gäbe diese Möglichkeit in St.Gallen. Ich war zwar bereits über 30 Jahre alt, hatte aber immer noch Lust auf Fussball. Also sagte ich zu.

Wegen Ihnen war das «Espenmoos» immer ausverkauft, viele italienische Migranten kamen nur, um Sie spielen zu sehen.

Das ehrt mich. Aber ich denke nicht, dass die Fans alle kamen, nur um mich zu sehen. Der FC St. Gallen hatte damals eine gute Mannschaft und deshalb pilgerten sie in Scharen an die Spiele. Ich habe mich in St. Gallen sehr wohl gefühlt und bin den damaligen Verantwortlichen noch heute dankbar.

Bestehen noch Kontakte in die Ostschweiz?

Wie gesagt, es ist lange her. Zu Beginn gab es noch einen losen Austausch mit einigen Spielern. Aber das Leben geht weiter und man verliert sich aus den Augen.

Wagen wir noch den Blick in die Kristallkugel. Wer gewinnt die Begegnung?

Wenn ich das wüsste! Als Italiener wünsche ich mir natürlich einen Sieg der Azzurri. Aber wissen Sie, nach einem Jahr Pandemie, welches auch im Fussball tiefe Spuren hinterlassen hat, sind Prognosen schwierig. Einmal gelingt dir ein fantastisches Spiel, und das nächste Mal hast du plötzlich Mühe wegen deiner physischen Verfassung.