Schweizer Duo in Belgien Wie Marc Schneider und Roger Stilz in Flandern einen Fussballklub auf Vordermann bringen Der ehemalige FC-Thun-Trainer Marc Schneider und der ehemalige St.Pauli-Nachwuchschef Roger Stilz sind das sportliche Gewissen des belgischen Fussballklubs Waasland-Beveren. Wie es dazu kam, dass ein Berner und ein St.Galler an ungewöhnlichem Ort zusammenarbeiten. Ralf Streule Jetzt kommentieren 15.09.2021, 05.00 Uhr

Die sportliche Leitung des belgischen Klubs Waasland-Beveren: Trainer Marc Schneider (links) und Sportchef Roger Stilz. Bilder: Lorenzo Vicencio

Es gab Tage in den 1990er-Jahren, da spielten Roger Stilz und Marc Schneider in der NLB gegeneinander Fussball. Der St.Galler Stilz als Mittelfeldspieler bei Étoile Carouge, Kriens, Baden oder Vaduz. Der Berneroberländer Schneider als Verteidiger bei Thun – bevor seine Spielerkarriere in St.Gallen, in Zürich und bei YB weiterging. Vielleicht gab es den einen oder anderen Zweikampf zwischen den beiden. Näher kennen gelernt hatten sie sich aber nie.

Heute gibt es Tage, da spielen Stilz und Schneider gemeinsam Fussball. An freien Tagen, in irgendeinem Park in Antwerpen, mit ihren Söhnen.

Ihre Mission in Belgien ist aber eine andere: Sie sollen den Fussballklub Waasland-Beveren aus dem Antwerpener Vorort Beveren in eine rosige Zukunft führen. Stilz, der 44-jährige Ostschweizer, ist seit vergangenem Winter Sportchef des Klubs aus der zweiten belgischen Liga. Der 41-jährige Schneider, vormals Thun-Trainer, steht dem Team seit diesem Sommer als Chefcoach vor.

Zwei ganz unterschiedliche Wege nach Flandern Die Wege zum belgischen 2.-Liga-Klub Waasland-Beveren sahen für Trainer Marc Schneider und Sportchef Roger Stilz sehr unterschiedlich aus. Der Berneroberländer Schneider begann seine Aktivkarriere beim FC Thun, wurde später mit Zürich Cupsieger und zweimal Meister. Seine Trainerlaufbahn lancierte er in Thun, als Nachwuchs- und Assistenztrainer, dann als Cheftrainer. Mit bescheidenen Mitteln erreichte er starke Resultate. Nach dem Thuner Abstieg 2020 machte er seinen Platz frei. Und stieg 2021 in Beveren ein. Stilz’ Weg war unkonventioneller: Nach seiner NLB-Zeit schloss er in Hamburg sein in Zürich begonnenes Germanistikstudium ab, spielte in der Regionalliga bei Altona 93, bevor er Spielertrainer beim SC Victoria wurde. 2013 wurde er Co-Trainer beim HSV, erwarb in Köln die Uefa-Pro-Lizenz und leitete, nach einem Abstecher zum 1. FC Nürnberg, das Nachwuchs-Leistungszentrum beim FC St. Pauli. Im vergangenen Winter wurde er von Waasland-Beveren abgeworben. Stilz, der in Tübach am Bodensee aufwuchs, galt vor vier Jahren neben Peter Zeidler als heissester Trainerkandidat für die Nachfolge von Giorgio Contini beim FC St. Gallen. (rst)

Stilz: «Marc war die beste Wahl für unser Projekt»

Dass sich die beiden für ein Projekt aus der zweiten belgischen Liga entschieden haben, mag auf den ersten Blick überraschen. Doch sie finden in Beveren ein ambitioniertes Projekt in einem ambitionierten Fussballland vor. Der Klub gehört zum Netzwerk der US-amerikanischen Bolt Football Holding, zu der auch der FC Augsburg, Crystal Palace aus der Premier League sowie Estoril (1. Liga Portugal) und Alcorcon (2. Liga Spanien) zählen. Beverens neue Klub-Besitzer aus den USA hatten im vergangenen Winter einen Sportchef gesucht mit gutem Netzwerk, einen Erneuerer mit Fähigkeiten im Management – und wurden über Headhunter in Hamburg fündig, wo Stilz als Nachwuchsleiter und als erweitertes Mitglied der Geschäftsleitung beim FC St.Pauli tätig war. Stilz sagte zu. Und kontaktierte wenig später, über einen einstigen gemeinsamen Mitspieler, Marc Schneider. Und verpflichtete ihn.

Roger Stilz.

«Ich hatte eine Liste mit sieben ernsthaften Kandidaten, auf der Shortlist waren noch drei. Marc war die beste Wahl für unser Projekt.»

Stilz lobt Schneiders Fähigkeiten, Spieler weiterzuentwickeln und Menschen emotional abzuholen – und vor allem seine Authentizität. «Ich mag es, wenn sich die Menschen selbst kennen. Das klingt profan, ist es aber nicht. Schon gar nicht in der Fussballlandschaft.» Und Schneider sagt: «In den Gesprächen spürte ich schnell: Das hier könnte passen. Wir haben ähnliche Ansichten und Werte.» Mit Chris Kablan, der Schneider nach Belgien folgte, sowie Leonardo Bertone stehen derzeit auch zwei Schweizer Fussballer im Kader des Klubs – und bis im Sommer war auch Stürmer Michael Frey Teil des Teams, unterdessen spielt er bei Royal Antwerpen. Stilz will diese «Swissness» aber nicht als Programm verstanden wissen, sondern als Zufall. Zumindest sei Schneider nicht aufgrund seiner Nationalität der Trainer-Topkandidat gewesen, sagt Stilz.

Wiederaufstieg scheint ein schwieriges Unterfangen

Nur: Eine grosse Schweizer Erfolgsgeschichte ist das Projekt vorerst nicht. Das Team, das im Sommer in aufwühlenden Playoff-Spielen abgestiegen war, ist holprig in die Saison gestartet. Im Cup setzte es eine Niederlage gegen einen unterklassigen Gegner ab – und in der Meisterschaft gab man Punkte ab, verlor am vergangenen Sonntag den Spitzenkampf gegen Westlo und steht im Mittelfeld der Achterliga. Der Wiederaufstieg wird ein schwieriges Unterfangen.

Als Stilz im Januar 2021 von der Hafenstadt Hamburg in die Hafenstadt Antwerpen wechselte, fand er im Klub ein zu grosses Kader und viele unscharf definierte Job- und Spielerprofile vor, wie er sagt. Von einem «mittelgrossen Umbruch» sprach er damals, den er zu bewältigen habe. Nun ist aus dem «mittelgrossen» ein «grosser» geworden: Nicht nur der Spielerkader hat ein anderes Gesicht, auch das Trainerteam, die Infrastruktur, der Athletikbereich, die Medizin, die Videoanalyse und das Scouting erhielten neues Leben eingehaucht. Die klareren Strukturen sollen den Klub interessanter machen für Spieler, Sponsoren, Fans. «Wir wollen uns mittelfristig ernsthaft mit den anderen Profiklubs des Landes messen können», sagt Stilz.

Marc Schneider.

Schneider verweist, angesprochen auf den harzigen Saisonstart, auf die schwierigen vergangenen Jahre Beverens, als der Klub immer wieder nur knapp dem Abstieg entkommen war. «Das tragen wir schon noch etwas mit uns rum.» Zudem ist die Konkurrenz in der Liga gross: Fast jeder Klub wird von externen Besitzern getragen, die grosse Pläne haben.

«Die acht Teams in der Liga sind alle ambitioniert – da will jeder aufsteigen.»

Ohnehin ist das Investoreninteresse im Fussball-Wachstumsmarkt Belgien gross. Aufgrund minimaler Ausländer-Beschränkungen hat der Transfermarkt viel Bewegung. «Die belgischen Ligen gehören zu den meistgescouteten Europas», sagt Schneider.

Doch es ist nicht nur das Fussballprojekt selbst, das Schneider die Aufgabe annehmen liess. Vielmehr freut er sich auf «eine unbezahlbare Erfahrung im Ausland». Nicht zuletzt ging es ihm auch darum, das mit seiner Familie, mit seiner Frau und seinen zwei schulpflichtigen Kindern, zu erleben. Vorerst hat er einen Vertrag bis 2023.

Freundschaftlich und professionell – geht das?

Dass sich die beiden Schweizer gelegentlich in der Freizeit treffen, sehen sie nicht als unprofessionell, wie man einwenden könnte. «Wir beide haben ein gutes Gespür für Nähe und Distanz», sagt Schneider. «Mit dem Thuner Sportchef Andreas Gerber hatte ich auch ein freundschaftliches Verhältnis – dennoch war es stets sehr professionell.» Dass man sich fernab der Schweiz beruflich auf Schweizerdeutsch austauschen könne, sei eine schöne Sache. Auch Stilz freut sich über das Schweizerdeutsch, das ihn nun begleitet. «Ich bin seit nunmehr 17 Jahren weg aus meinem Heimatland. Und es ist schön und witzig zugleich, dass ich dem Schweizerdeutschen ausgerechnet in Antwerpen wieder begegne.»