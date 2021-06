Die CH Media Redaktion würdigt die Nati am historischen Match

Schweiz-Frankreich Sie alle kämpften sich vom 3:1 in den Sieg: Die Redaktion würdigt den Einsatz jedes einzelnen Spielers der Schweizer Nati am historischen Match Gegen die Franzosen haben alle eingesetzten Spieler überzeugt. Redaktorinnen und Redaktoren über ihren heimlichen Held beim Sieg über den Weltmeister. 29.06.2021, 20.38 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Claudio De Capitani

Was für ein Eisberg. Da rast dieser Kylian Mbappé mit gefühlten 90 km/h wie ein TGV auf den blonden Verteidiger mit der Nummer 4 zu. Doch der Schweizer hält dagegen wie ein Felsbrocken aus dem bündnerischen Val Lumnezia, aus dem der Name Elvedi stammt.

Beinahe emotionslos erwehrt sich der gebürtige Zürcher mit stoischer Ruhe den Attacken des vielleicht weltbesten und sicher schnellsten Stürmers auf dem Globus. Elvedi lässt diesen so verzweifeln, dass Mbappé die Nerven versagen beim finalen Freischuss aus elf Metern. So setzt am Schluss Elvedi und nicht der Franzose zum rasenden Endspurt an. Raus zu Goalie Sommer – jubelnd, lachend, schreiend, eisfrei.

Bruno Knellwolf, Wissenschaftsredaktor

Claudio De Capitani

Dunkler Teint, blonde Haare und ein Kopf der schneller ist als seine Beine – das ist Manuel Akanji. Dabei gehört er zu den schnellsten Spielern der Nati (35km/h Spitzengeschwindigkeit). Zugleich denkt er schneller als all die Lamborghinis und Ferraris unserer Nati-Stars zusammen fahren könnten. Akanji könnte das übrigens ausrechnen, die Summe aller Top-Geschwindigkeiten der Luxusboliden. Im Kopf. Wie damals im Sportpanorama, als er Moderator Rainer Maria Salzgeber eine Lektion erteilte. Schlicht legendär. Der Walliser hatte noch nicht einmal die Rechnung (33x97) in sein Handy getippt, als Akanji ihm schon das Resultat an den Kopf warf.

Irgendwie kann der Mann mit Vergangenheit beim FC Winterthur einfach alles. In der Nati ist er Aufräumer und erster Spielmacher zugleich. Er sorgt für die Musik in der Kabine und auf dem Platz. Seinen Penalty versenkt er nach 120 nervenaufreibenden Minuten eiskalt. Es gibt wohl nichts, dass dieser Mann nicht kann. Ein Mann, der sämtliche (Schweizer) Fussballer-Klischees sprengt.

Sébastian Lavoyer, Wirtschaftsredaktor

Marko Djurica

Seine Töchter pflücken zuhause mit der Mama Blumensträusschen und schicken via Instagram «miss you»-Messages an den Papa. Doch Silvan Widmer hat grad wenig Zeit für botanische Betrachtungen. Stattdessen rennt er wie ein Gestochener am rechten Spielfeldrand rauf und runter, mit kraftvollem Tritt, ernstem Blick und dauerhaft blondem Haar.

Der gebürtige Aarauer und derzeitige Wahl-Basler hat als Verteidiger hochdotierte Herren wie zuletzt Kylian Mbappé neutralisiert – ganz ohne Brustgeklopfe und präemptive Gucci-Inszenierung. Widmer ist die Antithese zu den (derzeit zurecht) selbstverliebten Kollegen am vorderen Spielfeldrand: ein graziöser Arbeiter ohne jegliche Allüren. «Vermisse euch auch», liess er die Damen zuhause wissen. Doch das Wiedersehen verzögert sich. Und Widmer ist nicht ganz unschuldig daran.

Samuel Schumacher, Auslandredaktor

Claudio De Capitani

Ein Übersteiger. Mehr brauchte Zuber nicht, um sich den Raum für die Flanke auf Seferovic zum 1:0 zu verschaffen. Es war der vierte Assist in Folge für den Flügelflitzer, nach bereits drei Vorlagen gegen die Türkei. Und es war jener Moment, der die Schweiz erstmals von der Sensation träumen liess. So recht daran glauben mochte da noch niemand.

Doch je länger man diesem Zuber zuschaute, desto eher schien ein Exploit möglich. Wie entfesselt wirkte der 29-Jährige an diesem Abend. Man staunte. Nicht Mbappé, nicht Griezmann, es war Zuber, der zauberte. Wo andere zum Rückpass ansetzten, suchte er unerschrocken das Eins gegen Eins. Auch in der Szene, wo er im Stile seines grossen Idols Cristiano Ronaldo – von dem er übrigens den Übersteiger abgeschaut haben soll – am linken Flügel vorbeizog und den Penalty herausholte.

Kein Zweifel, nach der verpatzten Klubsaison ist Zauber-Zuber einer der grossen Gewinner dieser EM. Und wie schon gegen die Türkei der heimliche Matchwinner.

Gregory Remez, Stv. Ressortleiter Wirtschaft

Claudio De Capitani

Barcelona-Star Griezmann (Marktwert 60 Mio Euro) gebändigt, Champions-League-Sieger Kanté (Chelsea, 55 Millionen) den Schneid abgekauft: Endlich hat Remo Freuler auch in der Nati so brilliert wie in seinem Klub Atalanta Bergamo, wo er seit Jahren eine Schlüsselrolle spielt. Im Viertelfinal wird der sonst eher unscheinbare Mittelfeldspieler wegen Xhakas Sperre erst recht im Scheinwerferlicht stehen.

Gelingt Freuler gegen Spanien eine Leistung wie gegen Frankreich, wird der gebürtige Glarner nach seinen Stationen Hinwil, Winterthur, Luzern und Bergamo wohl schon bald eine (noch) klingendere Klubadresse haben. So oder so bekommt man beim Panini-Tauschen ab sofort für Griezmann und Kanté zusammen einen Freuler. Mindestens.

Rolf Cavalli, Chefredaktor «Aargauer Zeitung»

Claudio De Capitani

In der 73. Minute muss er gegen Les Bleus den Platz räumen. Im Gesicht von Xherdan Shaqiri meint man dann stets ein gewisses Staunen zu erkennen. «Ich? Wieso?» Die Auswechslung des Stürmers machte Sinn. Shaqiri (29) rackerte zwar, blieb aber ohne prägenden Einfluss.

Ich stehe dazu: Der Edelreservist des FC Liverpool hat seine besten Zeiten hinter sich. Ein Indikator ist sein Marktwert: Er ist von 25 auf 12 Millionen Euro geschrumpft. Das Manko an Spielpraxis ist offenkundig. Wir vermissen die regelmässigen Dribblings und Wow-Momente. Er ist nun deutlich mehr Kraft- als Zauberwürfel. Shaqiri ist an dieser EM dabei – und zu oft doch nicht. Das Schweizer Spiel läuft auch mal an ihm vorbei. Es gab Zeiten, da war das undenkbar.

Dennoch: Der Linksfuss ist nach wie vor ein Faktor in dieser Nati. Zumindest als Identifikationsfigur, als Doyen. Und wenn er uns – auch mal mit dem rechten Fuss – hin und wieder ein unerwartetes Geniestreichtor hinzirkelt, dann lassen wir ihn weiter auflaufen.

Jérôme Martinu, Chefredaktor «Luzerner Zeitung»

Marko Djurica

Hej Haris, Zemljače! Was für ein Spiel, was für ein Abend. Mit deinen beiden Toren hast du nicht nur dein Team wachgeküsst, sondern auch eine ganze Nation. Ihr habt, wie du es so schön sagst, «gefightet». Jeder ist für jeden gegangen, Ihr habt alle an den Sieg geglaubt - bis zum bitteren Ende. Gefeiert werdet ihr zu Recht.

Im Nachhinein hättet Ihr Euch sicher etwas mehr Unterstützung von uns gewünscht. Wir versprechen euch: Wir werden uns bessern. Und mehr an Euch glauben. Wie wir es richtig machen könnten, zeigt das Herkunftsland deiner Eltern: Bosnien Herzegowina. Die bosnischen Medien sind voll des Lobes über dich. So steht unter anderem: «Haris Seferović razbio svjetske prvake» - z.dt. Haris Seferović hat die Weltmeister zerstört.

Doch nicht nur wirst Du gefeiert. Erwähnung findet auch deine Familie. Sie gibt dir Halt, sie ist deine Stütze, sie ist dein Rückzugsort. Familie über alles - so wie du es aus deinem Kulturkreis kennst. Deine Tochter Inaya war dein persönlicher Glücksbringer. Schliesslich gibt es nichts Schöneres für einen Vater seine jubelnde Tochter nach einem solchen Spiel in die Arme zu schliessen.

Wie stolz sie auf dich war? Das zeigt ein Bild, welches deine Frau von eurem Kind auf den Sozialen Medien hochgeladen hat. Inaya trug beim Achtelfinale das Schweizer Trikot mit deiner Rückennummer 9 und der Aufschrift «Babo». Was auf Deutsch so viel heisst wie Papa. Du warst ihr Held, wirst es immer bleiben. Und seit gestern wohl auch unser.

Alexandra Pavlović, stv. Leiterin Online SG

Claudio De Capitani

Es war ein Scheissjahr für Breel Embolo. Durchzogene Saison bei Gladbach und dann war noch die Sache mit der Badewanne. Statt #stayathome zog es den Stürmer an eine Party bis die Polizei kam – spektakuläre Flucht inklusive. Danach versuchte er derart erbärmlich, sich aus der Sache rauszureden, dass man sich neben der Maskenpflicht auch noch einen Maulkorb gewünscht hätte.

Und jetzt, an der EM, läuft Embolo diesem Scheissjahr einfach davon. Und er tut dies, wie es eben nur Embolo kann: Er läuft einfach durch. Mit dem Kopf durch die Wand, mit dem Körper durch die Verteidiger. Er ackert, kämpft, rennt, schiesst, tankt sich durch: Den Blick immer nach vorne gerichtet. Das Ziel im Visier. Das Scheissjahr war gestern, jetzt ist da der Sommer seines Lebens. (mg)

Michael Graber, Nachrichtenredaktor



Robert Ghement

«Wunderbar gefühlvoll» meinte der SRF-Kommentator zu Kevin Mbabus Flanke, die Seferovic dann nur noch «einnicken» musste. Jawoll! Das Gefühlvolle begeistert jene wie mich, die Fussball gerne als ästhetischen Genuss schauen.

Da wird der Verteidiger in Minute 73 eingewechselt, die Schweiz liegt 1:3 zurück, acht Minuten später die Traumflanke, die zentimetergenau auf Seferovics Stirn landet. Die Schönheit kehrt ins Drama zurück, wunderbar!

Der ehemalige YB-Sunnyboy mit der blondierten Rasta-Mähne, unglücklicher Emigrant in Glasgow, jetzt Stammspieler bei Wolfsburg, hat aber auch eine traurig-schöne Familiengeschichte mit kongolesischer Mutter und nie gekanntem Vater, aber liebevollem Stiefvater. So wird dieser Fussballer zu einem anrührenden, zeitgenössischen Romanhelden.

Einziger Schönheitsfleck: Sein Vorname Kevin ist bitzli aus der Mode geraten, erlebt vielleicht eine Renaissance. Liebe Literaten: Wer schreibt das Buch?

Hansruedi Kugler, Kulturredaktor

Marko Djurica

Wales-Spiel, kurz vor Schluss: Mario Gavranović wird eingewechselt, trifft, Treffer zählt nicht. Offside. Kann doch nicht wahr sein. Fast wäre der sympathische Tessiner, mittlerweile auch schon 31 Jahre alt, zum ersten Schweizer Helden des Turniers geworden.

Gegen Frankreich auch wieder eingewechselt. Seferovic ist nach seinem zweiten Treffer physisch am Ende. Einer hat aber noch Energie – Mario Gavranović. Er trifft. Der Jubel bleibt ihm und uns allen im Hals stecken. Wieder Offside. Echt jetzt, Fussballgott? Alle halten die Hände vors Gesicht.

Aber Gavranović gibt einfach nicht auf. Sein unbändiger Torhunger lässt ihn zum Löwen werden, mit Kimpembe einen Weltklasse-Verteidiger aussteigen. Der Schuss danach, perfekt. Jetzt zählt das Tor. Wieder Hände vors Gesicht. Diesmal vor Freude. Penalty? Auch drin. Mehr als souverän. Und den Fussballgott? Den gibt es. Er heisst Mario Gavranović.

Alessandro Crippa, Online-Redaktor



Claudio De Capitani

Wie sehr lag der Kommentator des ZDF doch daneben. Als kurz vor Schluss Christian Fassnacht gross im Bild auftauchte, versuchte der Deutsche seiner Fassungslosigkeit ob des Spektakels von Bukarest Ausdruck zu verleihen: «Bei seiner Einwechslung beim Stand von 1:3», hob der Sprecher an, «ging der mit einem Lächeln auf den Platz. Er dachte wohl, der Trainer lässt ihn jetzt noch eine Viertelstunde bei der EM mitmachen, bevors wieder nach Hause geht. Und jetzt steht er plötzlich kurz vor dem Elfmeterschiessen gegen den Weltmeister.»

Doch so ganz hatte er Christian Fassnacht nicht verstanden. Denn dessen Lächeln war kein Ich-tschutte-jetzt-noch-etwas-mit-Lächeln. Wie Fassnacht in jener 79. Minute lächelt einer, der sich sagt: «Den Ball hol ich mir, und dann machen wir das 2:3. Und dann hol ich ihn mir nochmal, und wir gehen in die Verlängerung!» Der Rest ist Geschichte.

Fabian Hock, Co-Ressortleiter Ausland



Jean-Christophe Bott

Er galt beim FC Luzern lange als Trainingsbrillierer und Brotloskünstler, war Seltentorschütze. Aber: Es hat schon immer Spass gemacht, Ruben Vargas, Markenzeichen Lausbubengesicht, zuzuschauen. Wie der 22-Jährige die 1:1-Duelle sucht, wie er im hohen Tempo Übersteiger zelebriert, wie er die gegnerische Defensive aushebelt: Beeindruckend.

Der inzwischen bundesligaerprobte, 1,74 Meter kleine Meister der Dribblings kann jederzeit etwas Entscheidendes auf den Platz zaubern - und im Notfall auch ganz nüchtern einen Penalty versenken.

Kari Kälin, Reporter Inland



Claudio De Capitani

Alle sprechen über die blondierten Haare. Wir sprechen zu Hause vor allem über Mehmedis schütteres Haar. Mehmedi ist nicht älter als die übrigen Spieler, doch irgendwie ist er uns vertrauter als alle anderen. Wirkt gezeichneter. Mehr Chrampfer als Klasse. Nie der grosse Name, aber immer da. An ihm wird sichtbar, dass wir zusammen mit dieser Nati gealtert sind. Und ausgerechnet er, mit dieser gebückten Haltung, läuft zum Penaltypunkt. «Kommt das gut?», fragen wir uns. Peng! Die Antwort. Noch Fragen?

Doris Kleck, Stv. Chefredaktorin Zentralredaktion, Co-Ressorleiterin Inland

Jean-Christophe Bott

Fabian Schär ist eiskalt. Schon bei seinem Verein Newcastle trat er nach einer schwierigen Saison (Verletzung, Corona, Verletzung, rot bei Comeback) in einem der letzten Saisonspiele zum Penalty an und verwandelte ohne Probleme. Und eiskalt blieb er auch am späten Montagabend und dies nach dem Verlust seines Stammplatzes und seiner Einwechslung in der 97 Minute. Viel nonchalanter hätte Fabian Schär nicht anlaufen können. Viel souveräner den Goalie verladen aber auch nicht.

Roman Schenkel, Stv. Chefredaktorin Zentralredaktion & Schweiz am Wochenende

Jean-Christophe Bott

Ohne Arnold Winkelried hätte die Schlacht bei Sempach am 9. Juli 1386 für die Eidgenossen im Blutbad geendet. Der Stanser aber umarmte in auswegloser Situation ein Bündel österreichische Lanzen, wurde durchbohrt, durchlöchert und gemartert. Er ermöglichte es, die Phalanx der Österreicher zu brechen, sie zu schlagen. Riccardo Rodriguez nahm in der 55. Minuten nicht die Lanzen der Franzosen entgegen, aber den Ball – er legte sich unter die Guillotine. Was anders als den Kopf sollte ihn diese verwegene Tat kosten.

Sein Versagen brachte die vermeintliche Wende, sein «Tod» die Auferstehung der Mannschaft. Der französische Torhüter hatte sein Glückspotenzial mit der gehaltenen Rodriguez-Schuss ausgereizt. Winkelried Rodriguez ermöglicht seinen Penalty-Kollegen Gavranovic, Schär, Akanji, Vargas und Mehmedi den Triumph. Ihm gehört ein Denkmal – und der nächste Penalty.

Christian Berzins, Autor Kultur, Reisen, Geniessen

Granit Xhaka, Yann Sommer und Trainer Vladimir Petkovic wurden eigene Artikel gewidmet.